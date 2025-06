Lojas Renner separa marcas e mira expansão com Youcom e Camicado

A família da maior varejista de moda do Brasil encara a maior reestruturação na gestão das marcas em meio a 20 anos de corporação (com capital pulverizado na bolsa). A veterana Renner, com 449 pontos (até março), fica sozinha e Youcom, Camicado, Ashua e Repassa (brechó digital) vão dividir "outra casa". Segundo nota da companhia, com sede no Rio Grande do Sul, a mudança servirá para gerir melhor potenciais de expansão.

A mudança não estava sendo falada, ao menos nas divulgações recentes, mas claro que já devia estar sendo concebida e organizada. Aliás, lançar antes inclusive da data histórica de duas décadas de corporação já indica que a temporada é para estabelecer um divisor de águas.



Para a celebração dos 20 anos, a companhia está organizando agendas na sede em Porto Alegre e também tem campanha institucional no ar.



No mercado, a reestruturação foi bem recebida, com alta nos papéis, que já reagem e saem da dúvida desde a liberação dos números do primeiro trimestre de 2025.

A varejista vem surfando onda favorável desde a virada dos números do primeiro trimestre do ano. Lucro líquido de R$ 221 milhões (alta de 59%), maior retorno aos acionistas, repasse menor que inflação a preços e uma eficiência operacional desde estoque, coleções e preços que são associadas a uso de tecnologias, entre elas inteligência artificial (IA).

A reestruturação foi aprovada pelo Conselho de Administração. O foco é "aumentar a agilidade na tomada de decisão, garantir maior sinergia entre as unidades de negócios, potencializar o crescimento e ganho de eficiência e fortalecer a governança corporativa, garantindo um crescimento sustentável", diz a nota do comunicado, postado no site da marca.

Youcom é a bandeira com maior aposta de potencial de maior crescimento LOJAS RENNER/DIVULGAÇÃO/JC

As unidades de negócios (BUs) terão duas vice-presidências: de Produtos e Operações, com a marca Renner, e outra BU com Youcom, Camicado, Ashua e Repassa. As duas unidades continuarão reportando diretamente para o CEO, Fabio Faccio, diz o comunicado. Da diretoria de Operações, Fabiana Taccola assume como vice-presidente para cuidar da BU Renner, com Produtos e Operações agora.

Maior conta e entrega de receita, Renner não foi foco no balanço recente, mas Youcom, que teve alta de quase 30% nas vendas. A marca terá mais aberturas de unidades físicas e é vista com futuro mais promissor entre as bandeiras.

Separar as operações também mostra que a marca mais longeva mantém a força, até mesmo porque o varejo de moda nacional tem registrado desempenhos atrativos de concorrentes como C&A e este ano deve entrar na briga outra sueca, a H&M, que abrirá as pieiras lojas no Brasil.

Para justificar as mudanças, a companhia diz que são "etapa importante para se consolidar como o maior ecossistema de moda do Brasil". Para evitar até mesmo especulações de impactos em custos, a companhia garantiu que não houve aumento "na remuneração dos administradores". No começo do ano, o mercado penalizou a varejista porque teve distribuição de resultados que comprometeu o lucro no último trimestre de 2024.

Nas mexidas, Henry Costa comunicou a renúncia da função de diretor de Produto e da presidência do Conselho de Administração.