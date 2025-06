Pop Center teve fechamento de um quinto de lojas pós-pandemia

As heranças da pandemia de Covid-19 ainda estão sendo contabilizadas. Uma delas é de fechamento de operações de comércio que não conseguiram superar as limitações ou se adaptar a mudanças. O Pop Center, antigo camelódromo de Porto Alegre, informa que 20,37% dos ocupantes que estavam antes da crise sanitária desativaram atividades.

A direção do complexo, que hoje tem cerca de 600 lojistas, aponta que, mesmo com o nível de desativação, o número teria ficando abaixo de estatística do Sebrae para o período. O Pop Center cita que o serviço indicou que 44% das micro e pequenas empresas fecharam no Rio Grande do Sul.

“Conseguimos preservar a dignidade e o sustento de centenas de famílias. Investimos em estrutura, formalização e apoio constante, com escuta ativa dos lojistas e medidas que facilitaram a permanência deles no mercado", observa Elaine Deboni, CEO do Pop Center.



Hoje, há 200 espaços para locação. Segundo a direção, "mais de 90% dos comerciantes do centro comercial estão formalizados". Em 2023, foi aberto o Tudo Fácil no complexo, que gera fluxo. A enchente não chegou a atingir a área de comércio, mas comprometeu o movimento na região, que foi afetada.

O Pop fica na rua Voluntários da Pátria, Centro Histórico. O complexo é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.