Feira Brasileira do Varejo abre com fila e expectativa de mais público ainda

Filas enormes na largada da Feira Brasileira do Varejo (FBV) para inscrição e retirada de crachás já impactam a previsão de público para a edição no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. "Tinha fila antes mesmo de abrir. O público que se esperava fosse diluir nos três dias já está vindo agora", comentou o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva.

A entidade e Sebrae-RS estão juntos na organização do evento. Somente o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas fechou 80 caravanas do interior, com mais de 5 mil integrantes. O número superou a meta que a entidade tinha colocado para a edição. Piva espera que o fluxo fique muito acima dos mais de 10 mil visitantes este ano.

A animação e expectativa de quem chegava na Fiergs também estavam em alta. São lojistas e profissionais que atuam com varejo de diversas cidades do Rio Grande do Sul e outros estados. Inovação, como atrair clientes para a loja física e melhorar o gerenciamento dos negócios foram citados como temas que atraíram para o palco do evento.

Gisele Muths, dona da Bella Fashion, de Uruguaiana, vem com outra conexão. A varejista, que atua com moda feminina e acessórios, esteve na NRF Retail's Big Show, em Nova York, na missão com Sebrae-RS, Fecomércio-RS, Sindilojas POA, CDL-POA e Federação Varejista do RS em janeiro deste ano.

"Foi uma virada de jogo para o meu negócio que fiz em dois meses", define Gisele. Na volta para a sua cidade, a lojista mudou o ponto da marca para área mais central, perto de free shops, e incorporou ideias que ela viu em Nova York.