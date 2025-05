FBV 2025 foca experiência e inovação na loja física

Tecnologias vão estar mega presentes na primeira edição pós-enchente histórica da Feira Brasileira do Varejo (FBV), em Porto Alegre, entre elas a já badalada Inteligência Artificial (IA). Mas o público que for ao Centro de Eventos da Fiergs, na Zona Norte da Capital, palco da FBV, a partir desta quarta-feira (21) até sexta-feira (23), vai ouvir falar e ver muita solução para conquistar consumidores no ponto físico.

Uma das atrações vai ser um especialista que é muito badalado na NRF Retail's Big Show, em Nova York, em janeiro, um dos maiores eventos de inovação do setor no mundo e que a coluna Minuto Varejo faz a cobertura.

Lee Peterson, diretor da WD Partners, vai mostrar os maiores erros e como resolvê-los na loja, a partir de uma grande pesquisa no mercado dos Estados Unidos, mas que pode ser aplicada à realidade brasileira, como ele já falou à coluna Minuto Varejo.

Loja Tendência foi montada pelo Sebrae com soluções para o ponto físico BRENO BAUER/JC

Nesta terça-feira (20), os retoques finais da cena da FBV foram feitos. Uma das atrações será a Loja Tendência, montada pelo Sebrae-RS e que apresentará soluções práticas para lojistas. Serão mais de 100 palestrantes, 70 horas de conteúdos, 100 expositores e até 500 agendas de negócios para pequenas, médias e grandes empresas nos três dias.

Os quatro palcos se dividem entre Negócios, Marketing e Vendas, Pequenos Gigantes e Mão na Massa. O SindilojasPOA, organizador com o Sebrae-RS do evento, espera público de mais de 10 mil participantes, com caravanas do interior gaúcho e de diversos estados.

Giro do Varejo Experience é esquenta para FBV

Grupo do Varejo Experiente conferiu o modelo de venda de banheiras da Wellness Shop, da Elevato PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

No esquenta da feira e reforçando a loja física como atração, grupo com lojistas e especialistas em marketing e gestão circulou por operações dentro do Varejo Experience. Foram visitados o Mercado Brasco, do bairro Bom Fim, a Loja Tela, no Praia de Belas Shopping, que é ligada ao Sebrae, a Cris Boaretto Alfaiataria e a Wellness Shop, do grupo Elevato.

"Mostramos técnicas para que os lojistas possam botar em prática nos negócios. Foi um dia inteiro vendo referências que vão fazer diferença para eles, com formas de atrair clientes para a loja física e muitas vezes de implementação barata", destacou Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae que acompanhou o roteiro.

"Vimos muita tendência e comportamento do consumidor, com muita experiência e cuidado com o cliente em alta", valorizou Jaqueline Carvalho, da Onire Branding, de Porto Alegre. A lojista Maíra da Silveira Escobar Souto, de Alegrete, diz que levou muitas ideias para aplicar na sua nova Maíra Escobar Boutique, que ocupa o casarão que é da família da varejista no centro da cidade.

"Tem muitas práticasque podemos aplicar", cita a lojista. "Se não conseguir despertar desejo no cliente, ele não vai sair de casa para ir ao ponto", observa Thiago Miranda, estrategista de marketing que atua com Maíra.