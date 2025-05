Mercado Café Haiti aposta nas memórias e força do Centro Histórico de Porto Alegre

O Minuto Varejo mostra que o dono do veterano Haiti vai abrir o Mercado Café Haiti no coração do Centro de Porto Alegre. Ponto foi arrasado pela enchente de 2024 e agora terá nova loja da marca, que faz 70 anos em outro ponto do Centro Histórico. O proprietário, Roberto Cunha, conta mais sobre a nova operação e por que aposta na atração na região da Capital.