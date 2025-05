ParkShopping Canoas tem vendas maiores puxadas por gastronomia, eventos e campanhas

Mais áreas de gastronomia, agenda de lazer e datas promocionais estão puxando o desempenho de um dos shopping centers do grupo Multiplan no Rio Grande do Sul. A largada de 2025 para o ParkShopping Canoas teve uma das maiores altas nas vendas do grupo, que também é dono do BarraShoppingSul.

Segundo balanço da companhia de shoppings, o Park teve alta de 8,2% na comercialização no primeiro trimestre, chegando a R$ 187 milhões, frente ao mesmo período de 2024. O complexo de Canoas ficou à frente do "irmão" BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre, que teve vendas 7,9% maiores. A Multiplan diz que o dado mostra "qualificação do mix".

LEIA MAIS: ParkShopping Canoas reforça mix com novas áreas de gastronomia e lazer

O shopping, um dos dois de Canoas e situado em região da cidade vizinha a Porto Alegre que vem tendo grande crescimento, ficou entre os dez maiores crescimentos em vendas, destaca a gestão do empreendimento, em nota. São 20 complexos no portfólio no Brasil.

O que explica o desempenho? O superintendente do ParkShopping Canoas, Luís Vilarinho, aponta a estreai do Park Gourmet, que a coluna Minuto Varejo já mostrou, e que é o novo espaço dedicado à alimentação, em 1,6 mil metros quadrados, como um dos fatores de atração de público e vendas. Estão na área Quiero Café, Sushiaki, Poa Parrilla, Severo Garage, Fold NYC Pizza Style e Balanceado.

"Marcas de qualidade, lojas nos mais diversos segmentos e o investimento em eventos culturais e de lazer consolidaram o ParkShopping como uma referência para Canoas e toda a região", lista Vilarinho.

Influenciaram os números também, diz o gestor, demanda da Páscoa e o aquecimento para o Dia das Mães, com antecipação da compra de presentes. A campanha de sorteio de um carro e brinde, para quem gastar a partir de R$ 750,00 foi espichada até dia 18. A data oficialmente foi no domingo (11).

Até julho vem mais novidade no complexo. Deve ficar pronto o Parque do Park, na área externa, com 1,66 mil metros quadrados e investimento de R$ 3,4 milhões. Vai ter área de pets e playground. A quadra de areia que já tem na área está sendo revitalizada e terá tamanho oficial para vôlei, beach tennis e futevôlei.