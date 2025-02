ParkShopping Canoas reforça mix com novasa áreas de gastronomia e lazer

Perto de R$ 1 bilhão em vendas anuais, um dos shopping centers mais novos do grupo Multiplan no Brasil, o ParkShopping Canoas foca gastronomia e lazer como apostas para ampliar ainda mais seu público. Nova área de alimentação, com operações e ocupação perto de 100%, estreou na largada do ano. É o Park Gourmet, localizado no terceiro piso, com seis marcas entre hamburgueria, parrilla, café, japonês e comida mais saudável.

Além disso, o complexo na cidade vizinha a Porto Alegre prepara um novo espaço de lazer. "Este ano vamos ter ainda a inauguração do Parque do Park, prevista para junho", adianta o superintendente do shopping, Luís Vilarinho. "A ideia é consolidar o complexo como local de entretenimento e completar o mix na alimentação", detalha o executivo, desde abril de 2023 no posto.

O Park Gourmet ocupa 1,6 mil metros quadrados, onde já estão Quiero Café, Sushiaki, POA Parrilla (marca mais recente a abrir), Severo Garage, Fold NYC Pizza Style e Balanceado. Uma sétima posição espera ocupante. Para melhorar a mobilidade, o shopping investiu R$ 4,8 milhões em novas escadas rolantes.

A chegada do novo espaço é marcada por colecionáveis, com promoção por meio do app MultiVocê. São pratos decorados que frequentadores podem ter (até seis para clientes Gold) a cada R$ 500,00 em gastos com alimentação. São 1,5 mil unidades na campanha que vai até meados de março.

O Park fechou 2024 com faturamento de R$ 830 milhões, alta real de 11% ante 2023, e fluxo de 7 milhões de pessoas. No quarto trimestre, foram R$ 254 milhões, avanço de 10,6%, 30,6% da receita total, segundo balanço da Multiplan. "Estamos melhor momento da história do Park", definiu Vilarinho. A maior parte da entrega em comercialização foi puxada pelas chamadas lojas satélites, que são 265 no empreendimento, destaca o gestor. No ano passado, foram 32 novas marcas no mix geral, entre elas estão Loftstyle e Doce Trama, de vestuário feminino, Me.Linda, de cosméticos, restaurante Di Paolo, e Paquetá, hoje nas mãos do grupo Oscar, de São Paulo, que veio comovo conceito de loja, destaca o superintendente. O turnover (que é a rotatividade, com saídas e entradas de operações) foi de 13,3%, um dos maiores da companhia de shopping center. A vacância está em 4%.

Para 2025, algumas lacunas do mix devem ser preenchidas. Mais opções opções de moda feminina e eletrodomésticos. Nos anos recentes, grandes redes de eletros se retiraram de shoppings, como a gaúcha Colombo e a Ponto, grupo Via, mesmos donos da Casas Bahia. O shopping foi aberto em 2017 e é ainda um empreendimento com rampa de crescimento ascendente e que se firmou na região. "Tivemos um aumento de 20% no fluxo, com impacto no pós-cheia, devido à migração de moradores das áreas afetadas pela enchente para a nossa região", comenta o superintendente. O público é formado por 60% de residentes em Canoas e ainda da Capital e cidades da Região Metropolitana. Pelos cadastros no aplicativo, a faixa etária que domina entre os frequentadores (50%) vai de 21 a 50 anos. Pessoas acima de 50 anos respondem por 10% dos registros no app, que hoje é o maior canal de promoções relacionamento que os empreendimentos usam. Mulheres são 52% do público, e homens, 48%. No futuro, a direção do complexo espera ainda mais público. Vilarinho mapeou 19 novos empreendimentos de moradias na zona de influência do Park, com perfil de classes A e B.