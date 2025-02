POA Parrilla abre em shopping de Canoas com cardápio e preço adaptados ao público

Canoas ficou mais perto ainda de Porto Alegre, pelo menos na atração de marcas de gastronomia que já são bem conhecidas e buscadas na Capital. Tudo porque acaba de estrear a POA Parrilla e em uma nova área dedicada à alimentação no ParkShopping Canoas.

É o Park Gourmet, espaço que foi montado em janeiro no terceiro piso do complexo, o maior fora de Porto Alegre no segmento. Shoppings apostam cada vez mais em ambientes com operações de diferentes culinárias e com paisagismo, gerando mais atratividade para permanência de clientes.

O POA Parrilla é a sexta marca a desembarcar no espaço de 1,6 mil metros quadrados. Já estão no Park Gourmet Quiero Café, hamburgueria Severo Garage, Balanceado, Sushiaki (japonês) e Fold NYC Pizza Style. Uma sétima posição já está delimitada e à espera de ocupante, que deve ser de culinária árabe ou mexicana, segundo a gestão do complexo, adianta o superintendente do Park, Luís Vilarinho.

Um dos sócios-investidores da POA Parrilla Luciano Sauer, que divide a gestão com o irmão Marlon, cita que é a primeira unidade em shopping. No Park, vai ser a única parrilla. Além disso, a parrilla, que segue sistema de assado uruguaio, chega com adaptações ao perfil do público frequentador, adianta Sauer.

"Somos uma parrilla uruguaia de Porto Alegre", conceitua o sócio-investidor.

"O menu se ajusta ao perfil da região. Terá almoço executivo, mas vão ter opções de carnes no serviço a la carne. A noite terá mais foco na parrilla. O produto mantém a qualidade, mas com valor mais acessível", explica o sócio-investidor.

A expectativa é de maior fluxo de quinta a domingo, característica de shoppings. A loja tem 115 metros quadrados de salão e envolveu aporte de pouco mais de R$ 1 milhão. Vinte pessoas estão na operação, com capacidade para 55 a 60 pessoas sentadas.

Na nova POA Parrilla, a decoração explora fotos, com cenas campeiras, instrumentos musicais, como a gaita, que é item corriqueiro entre compositores e músicos gaúchos, vestimenta e monumentos, como as Missões Jesuíticas e o avião da praça central de Canoas.

Os empresários têm ainda o POA Café Armazém e o Bierkeler, com cardápio alemão e microcervejaria, que foi comprado em 2022 dos fundadores da casa. Houve revisão do modelo, com reabertura do bar no fim de 2024, conta Sauer.

Em 2018, foi aberto o primeiro POA Parrilla, no bairro Moinhos de Vento, em frente à Praça Mauricio Cardoso. Ao lado da parrilla, foi anexado o café. No conjunto, tem também área de eventos em um dos andares do que se transformou em um pequeno complexo de gastronomia, espaços para trabalho e meeting, com mais de 300 metros quadrados.

Os irmãos pretendiam chegar a quatro restaurantes em cinco anos. A unidade do ParkShopping completou o pacote, que soma quase 60 funcionários. Por isso, entram na mira dos irmãos a possibilidade de abrir novos empreendimentos, como restaurantes.

Um poderá ser em Porto Alegre e outro na Serra Gaúcha, mas mais para o final de 2025. Shoppings vêm assediando a marca na Capital. Mas os empreendedores preferem não comentar os destinos.