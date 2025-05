"Espaço de acordo com o interesse dos pets", diz presidente de associação do Centro de Porto Alegre

"De acordo com o interesse dos pets", resume Ana Maria Engers Lenz, presidente da Associação Comunitária do Centro Histórico (ACCH) de Porto Alegre, sobre a novidade que estreou nesse sábado (10) pertinho da Usina do Gasômetro. Trata-se do novo espaço para os bichos de estimação (Pet Place) no Centro. A iniciativa foi parceria com a incorporadora e com empreendimento para a região, ABF Developments.

VÍDEO: Como ficou a nova área para pets no Centro de Porto Alegre

O Pet Space, como está na plaquinha da área cercada de 275 metros quadrados, integra ações da ABF como "gentilezas urbanas", define o CEO Eduardo Laranja Fonseca. "Priorizamos empreendimentos que sejam voltados para as pessoas", destaca o CEO. As ações, que têm apoio da prefeitura, integram iniciativas ligadas a empreendimentos da empresa na região, que terão varejos e serviços na área térrea.

O investimento foi de R$ 200 mil para montar as instalações na Praça Júlio Mesquita, que estão preparadas para a diversão dos bichos e apoio, com acomodações, como bancos, para os donos dos animais, cita Ana. Há brinquedos para exercícios e espaço para colocar animais para doação.

Na abertura, o movimento atraiu usuários (pets e donos) e também teve ação com bichinhos que buscam novos lares. "Vamos ter mais moradores na região. O Pet Place será muito usado por todos e tem estrutura moderna e bem funcional", valoriza a representante dos moradores.

Pet Place inclui acessos novos nos passeios na área ao lado da pista de teste do Aeromóvel ANDREIA FANTINEL/DIVULGAÇÃO/JC

Fonseca citou que o ambiente agora com novo uso vem com pegada de "resiliência". "Há um ano aqui foi local de resgate das pessoas atingidas pela enchente", lembra o empresário da construção civil. No ponto, em frente, que fica na orla do Guaíba, equipes que atuavam com socorro e auxílio saíam e voltavam com famílias que tiveram de deixar suas residências.

Segundo a ABF, a praça também teve melhorias. Uma nova passagem de pedestres em concreto foi construída para acesso ao espaço pet e melhor circulação entre a rua Washington Luiz e a avenida Presidente João Goulart. "O paisagismo foi renovado na área interna e no entorno do espaço pet, incluindo o muro de divisa com o Dmae, além do plantio de uma nova camada de grama", detalha a construtora.



A empresa também fez melhorias na Praça Brigadeiro Sampaio, que fica ao lado, e apoiou eventos, que terão nova rodada de patrocínio em 2025. Também há plano de intervenções nas praças da Matriz e General Osório, diz a ABF, em nota.

A incorporadora lançou o primeiro empreendimento no Centro no fim de 2024, o Cais Downtown, que já teve 100% das unidades residenciais vendidas, diz o CEO. Outro projeto será levado ao mercado no segundo semestre. No Quarto Distrito, a ABF tem o 4D Complex, que será ligado ao bairro Moinhos de Vento por meio de um boulevard (passeio), que deve ficar pronto até o fim do ano.