Amazon Brasil adota pontos de retirada para consumidores que não conseguem receber pacotes

Uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil, a gigante Amazon já opera nova opção de retirada de pacotes com produtos comprados pelos consumidores. Comuns e já largamente disseminados no maior mercado da gigante, nos Estados Unidos, os Pontos de Retirada Amazon começaram a funcionar em diversas regiões brasileiras.

A opção é alternativa para quem não pode estar em casa ou no endereço indicado para receber a encomenda. Na largada, são 532 pontos em todos os estados, diz a companhia, em nota. Até o fim do ano, serão mais de 3 mil pontos, que estão em localidades mais isoladas e endereços nas cidades maiores, como capitais.

A solução resolve problemas como não conseguir estar no endereço para receber o pacote, quando não tem portaria com atendimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, os entregadores deixam o "package"(pacote, em inglês) na porta do destinatário (quando não tem portaria), em prédio ou na calçada. Casos de furto têm crescido, o que mobiliza a Amazon para ter solução que evite prejuízo - da companhia, que perde o produto, ou do consumidor, que não consegue ter a encomenda.

Os Pontos de Retirada Amazon estão em lojas, mercados e farmácias, por exemplo. O consumidor escolhe a opção ao selecionar produtos elegíveis para a modalidade, prossegue para a "Página do Produto" ou o "Carrinho" e, em seguida, escolhe "Retirada", como método de entrega.

O site indica os pontos mais próximos ou que facilitam a vida do cliente. Segundo a Amazon, os locais são em parceria com a Jadlog, empresa de transporte pioneira no produto pickup no Brasil.



A Amazon soma mais de 150 milhões de produtos em mais de 50 categorias à venda pela plataforma. A entrega ocorre em até dois dias em 1,3 mil cidades do País e em um dia em mais de 200 cidades.