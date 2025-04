Carrefour quer atrair lojistas para galerias de hipermercados em lojas no RS

Academia e lavandeira autônoma vão ser serviços que os frequentadores de hipermercados, atacarejos e clubes de compra da maior varejista do Brasil, o Grupo Carrefour, deverão encontrar mais no mix de centros comerciais que estão acoplados aos empreendimentos.

O foco é elevar a ocupação das 250 galerias que fazem parte das mil unidades de autosserviço do grupo em 20 estados. No Rio Grande do Sul, são 28 estruturas em 14 cidades que hoje reúnem 200 lojas, segundo maior número no País, atrás apenas de São Paulo, maior mercado da varejista. Mas há mais espaço para locação.

"O potencial é muito grande para acomodar outras operações", diz Fernanda Ferrari, diretora de Administração e Gestão Imobiliária do Carrefour Property, que é o braço de gestão de ativos da companhia que se distribuem entre unidades do hipermercado, Atacadão, Sam's Club e ainda shopping centers.

Feira da Franquia , que foi de sexta-feira (25) até este domingo (27), no BarraShoppingSul. "Tudo depende do tamanho da galeria e onde está. Precisamos entender o morador do entorno. Um segmento que cresce muito é de academias. Podemos ampliar espaços, usando áreas de depósito", conta Fernanda, que esteve na

O Carrefour Property montou estande no evento para se apresentar às marcas. A diretora comentou que também visitou galerias. "Temos mix com precificação de espaços", valoriza a executiva, indicando que os valores (que incluem aluguel, custo comuns e IPTU) ficam bem abaixo do padrão de shopping centers.

"O custo é bem mais baixo e o fluxo é enorme", cita Fernanda. No Estado, uma peculiaridade é a presença da tabacarias nas galerias. "A gente não vê em São Paulo e no Nordeste", compara ela.

As academias, por exemplo, demandam entre 800 e 1,2 mil metros quadrados. O grupo tem oito academias pelo País, apenas uma no Rio Grande do Sul, aberta em dezembro no Carrefour da rua Albion, frente para a avenida Bento Gonçalves, na Zona Leste da Capital. O hipermercado completou 45 anos e foi o oitava loja a ser aberta da bandeira no Brasil. A filial tem apenas uma loja para locar e é considerada a primeira em resultados no modelo.

Lavanderias autônomas estão entre as operações que crescem no mix. O que atrai mais este tipo de serviço é a conveniência, recorrência e o fluxo. "O cliente vai muito ao super e usa lojas e serviços", observa a diretora. Mensalmente, o Carrefour informa que circulam pelas lojas quase 3 milhões de clientes.

O Carrefour Property, que começou a operar em 2012, gerencia mais de 400 ativos próprios, com mais de 18 milhões de metros quadrados no País, pouco mais de 10% da área em território gaúcho. Muitos deles têm sido destinados à instalação de complexos multiuso, com torres comerciais e residenciais, além dos supermercados.

No Estado, está sendo avaliado o destino da área que teve filial do Carrefour (antes do BIG), na avenida Sertório, em frente ao Atacadão e onde também fica o Sam's Club.

Além disso, as 39 unidades do supermercado de vizinhança da bandeira Nacional no Estado foram colocadas à venda. Até agora, apenas 13 foram negociadas. Outras oito fecham até começo de maio. Dezoito filiais ainda estão com destino indefinido, mas a companhia já informou, em nota no relatório do último trimestre de 2024, que fechará até junho as lojas que não forem vendidas.

Grupo Carrefour: além das gôndola

Brasil

200 galerias com 3 mil lojas, em 20 estados

Mais de 400 ativos (imóveis), com 18 milhões de metros quadrados

Rio Grande do Sul

28 galerias com 200 lojas, em 14 cidades

34 ativos, com 1,9 milhão de metros quadrados

Três principais galerias: hipermercados Carrefour da rua Albion e avenida Plínio Brasil Milano e Atacadão da avenida Sertório, em Porto Alegre

hipermercados Carrefour da rua Albion e avenida Plínio Brasil Milano e Atacadão da avenida Sertório, em Porto Alegre Foco: academias e lavanderias autônomas

Fonte: Carrefour Property