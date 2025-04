Feira da Franquia encerra com público recorde em shopping de Porto Alegre

A Feira da Franquia reuniu cerca de 120 marcas no BarraShoppingSul entre os dias 25 e 27 de abril. Ao todo, o evento, que conecta empresas a potenciais investidores e empreendedores interessados em apostar no franchising, recebeu 6 mil pessoas. Na última edição, o público foi de pouco mais de 4 mil visitantes.

O evento, que percorre diferentes regiões do Brasil, incluiu Porto Alegre no roteiro em 2022. Assim, anualmente o público pôde se reunir na Capital gaúcha com a exceção do ano de 2024, quando a enchente que assolou o Rio Grande do Sul interrompeu os planos dos organizadores. Apesar da adversidade do ano anterior, em 2025 a Feira da Franquia voltou com tudo, sendo considerada pelo diretor da Feira da Franquia, Arvid Auras, como a melhor edição já realizada em solo gaúcho.

“A gente está com um evento bem positivo, com um crescimento grande comparado à última edição, que aconteceu no ano retrasado. O público está bem maior e está tendo bastante procura de franquias, tanto as de fora que querem se instalar por aqui quanto as gaúchas que querem expandir os negócios”, comenta.

Para ele, o sucesso da feira em 2025 pode estar associado com a retomada econômica pós-enchente e com o hiato entre as edições. “Talvez tenha tido uma demanda reprimida. O pessoal ficou o restante de 2024 recuperando os prejuízos e agora é hora de retomar os negócios. O Rio Grande do Sul é super empreendedor e resiliente, acho que isso ajuda bastante”, avalia.

Expositores concluem participação com saldo positivo

Mariana Lock, da Club4Kids, já fechou negócios na Feira da Franquia e possui boas expectativas para o final desta edição José Pedro Jobim/Divulgação/JC

Uma das empresas gaúchas que estão buscando a expansão é a Club4Kids. Focada no aluguel de brinquedos infantis, a empresa foi fundada por Mariana Lock em Porto Alegre há 11 anos, mas atua há três anos como franchising. Assim, decidiram crescer suas unidades a partir da participação de feiras. Hoje, são cerca de 20 franqueados espalhados pelo Brasil inteiro.

A primeira participação em um evento do segmento foi na Feira da Franquia de 2023, em Porto Alegre. A experiência foi tão positiva que no ano seguinte, embora não tenha acontecido o encontro em solo gaúcho, viajaram a Belo Horizonte para prestigiar a edição mineira — e lá conseguiram fechar três negócios.

A participação de 2025, por sua vez, já está rendendo frutos e gerando expectativas na proprietária da Club4Kids: “Na sexta-feira (25) tivemos pelo menos seis clientes que vieram direto para nós. Eles já sabiam (sobre a empresa), tinham visto, estudado e vieram nos conhecer. Estamos vendo um grande potencial, as pessoas estão preparadas, conhecendo os negócios e já sabendo o que querem”, avaliou Mariana.

Já a Apolar, do segmento imobiliário, veio do Paraná para procurar expandir seus negócios ao Rio Grande do Sul. Espalhada pelo território natal e regiões próximas, a empresa cresceu recentemente para o exterior, abrindo cinco franquias no Paraguai, mas ainda não chegou para os gaúchos. A expectativa, no entanto, é que uma franquia seja aberta em Passo Fundo, na região Norte do Estado, nos próximos meses.

“No ano passado a gente esteve na Feira da Franquia em Curitiba e gostamos muito do modelo e da qualidade do evento. Os leads que estão chegando de clientes tem uma qualidade superior a muitas feiras do Brasil. Na edição de Curitiba, tivemos muitos negócios concretizados e pudemos adquirir network”, relembra o diretor de Expansão e Franquias da Apolar, Marco Vieira. Para esta edição, ele acrescenta que recebeu possíveis clientes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e que possui grande expectativa para fechar negócios.

Entre os estreantes no evento estava a You Make Açaí, de Alvorada. Embora já tenha experiências com outras mostras, o diretor da empresa, Marcelo Oliveira, considerou um perfil diferenciado no público da Feira da Franquia — na qual já esperava participar em 2024. “A feira é muito boa, com um público bem focado, mais dirigido. O pessoal já vem sabendo o que quer, já vem conhecendo e sabendo como funcionam as franquias também”, considerou.