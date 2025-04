Restaurante reativa food hall arrasado pela enchente em shopping

A coluna Minuto Varejo mostra que abriu no DC Shopping, no Quarto Distrito, Zona Norte de Porto Alegre, o RU do Caldeira, em alusão aos tradicionais refeitórios universitários e ao hub de inovação que ocupa parte da antiga tecelagem Renner. A imagem do antigo espaço do Mercado Paralelo, food hall que foi aberto em fim de 2021 como grande atração e gerou novo movimento no DC, mas foi desativado devido aos grandes danos com a cheia, voltou a ganhar vida.