Guanabara abrirá atacarejo GB Mix onde foi BIG e Carrefour em Rio Grande

Mais uma herança do ex-grupo BIG, assumido pelo Carrefour, está tendo herdeiro de outras bandeiras no Rio Grande do Sul. Em Rio Grande, o grupo Guanabara já está reformando o antigo hipermercado da companhia francesa, maior varejista brasileira, para virar uma loja do seu atacarejo GB Mix. A previsão é abrir na largada do segundo semestre.

"Será o maior atacarejo da cidade, o maior GB Mix e vai abrir em julho", avisa o gerente de marketing, Luciano Canteiro, em conversa com o Minuto Varejo. O Guanabara tem hoje três unidades do formato - duas em Rio Grande e uma em Pelotas.

LEIA MAIS: Carrefour decide fechar unidades no Estado

O local, na rua Senador Corrêa, está em obras desde o fim de 2024. O prédio começa a ganhar a fisionomia do futuro atacarejo rio-grandino. Devem atuar na filial cerca de 300 pessoas. O grupo tem hoje 2,5 mil empregados. Em 2024, o Guanabara abriu nova loja em Pelotas (dezembro) e converteu uma de Rio Grande em atacarejo, que é chamado de GB Mix do trevo.

Além do novo ponto no Centro de Rio Grande, o grupo prevê outra loja do formato na maior praia em extensão do mundo, o Cassino, informa Canteiro. A intenção é ter a unidade na praia até dezembro.

Obras para adaptar o prédio começaram no fim de 2024 e avançam para abertura em julho GUANABARA/DIVULGAÇÃO/JC

"Somos uma empresa sólida", conectou Canteiro. "Este ano a rede também comemora a posição no Marcas de Quem Decide, terceira posição em supermercados como mais lembrado e preferido dos gaúchos, atrás de um nome com visibilidade estadual e até nacional, o Grupo Zaffari, líder nas duas posições.

"Foi uma surpresa por terem tantas outras marcas fortes no interior", valorizou o gerente.

A rede tem 11 unidades, sendo sete em Rio Grande, três em Pelotas e uma em São Lourenço do Sul, e vai expandir com mais atacarejos, que é o modelo onde os maiores grupos gaúchos vêm focando, além dos entrantes de Santa Catarina.

"Entramos no foco do atacarejo há três anos", demarca o gerente, citando que a unidade do Cassino será em área própria. A do Centro, onde foi Carrefour, foi alugada do Real, braço imobiliário que integra o grupo Josapar, que já atuou em supermercado. O Real tem também imóveis onde operam lojas do Nacional, como em Porto Alegre, colocadas à venda pelo Carrefour.

GB Mix, do bairro Quartier, em Pelotas, foi o último do modelo a ser aberto pela rede GUANABARA/DIVULGAÇÃO/JC

"Nossa diferença é não entregar só o básico no atacarejo. As pessoas encontram as marcas que estão acostumadas, além de ter o atendimento do Guanabara", lista o gerente.

Hoje 80% do fluxo nas lojas do GB Mix é de consumidor final, o que consagra o formato cada vez mais como um sucessor do hipermercado e inclusive rival de loja de vizinhança em algumas regiões. O atacarejo está cada vez mais se instalando em áreas urbanas centrais, por exemplo.

"A rede se solidifica a cada ano e a ideia é seguir expandindo no Sul do Estado", reforça o gerente de marketing. Os valores dos dois investimentos não foram divulgados. Em Pelotas, a intenção é ter uma quarta filial nos próximos anos de loja de vizinhança.