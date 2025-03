Rede Andreazza chegará a 50 lojas com supermercado em nova cidade na Serra

A maior rede de supermercados da Serra Gaúcha e quinta do Rio Grande do Sul (ranking da Agas de 2023), com lojas de vizinhança e atacarejo, vai expandir para a região. O Supermercados Andreazza vai desembarcar em São Marcos no segundo semestre, informa o grupo que faturou R$ 1,7 bilhão, pelo último ranking. A atualização do listão do setor deve ser divulgada em abril deste ano.