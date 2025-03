Primeiro carro do Brasil e próximas reformas do Mercado Brasco

Brasco, do Viva Open Mall, manteve uma das atrações que estão bem no centro da loja. Um dos mercadinhos de mais sucesso em Porto Alegre, em conceito ( sala de estar do bairro ) e atração de público, reabriu no Viva Open Mall, na Zona Norte da Capital, como já tinha indicado notícia do Jornal do Comércio . Outras duas unidades do Mercado Brasco vão passar por reforma. Omanteve uma das

Trata-se de parte do original do primeiro carro fabricado no Brasil: o Romi-isetta, lançado em 1956. O veiculo foi idealizado e produzido pela Indústrias Romi S.A., de Santa Bárbara d'Oeste, em São Paulo.

No Brasco, o modelo está exposto desde a abertura. Segundo a marca, os sócios Arthur Bolacell e Gabriel Drumond queriam algo icônico e acharam a parte da frente do carro em um ferro-velho.

Unidade foi a segunda a ser aberta pela marca, em 2015, e agora segue layout e proposta mais recente MERCADO BRASCO/DIVULGAÇÃO/JC

"Ela é toda original, inclusive tem o controlador dentro que dá para mexer". O Romi-isetta foi reformado, pintado de amarelo e ganhou uma carroceria que virou banca de hortifruti. No novo layout da filial, a atração dá realce às cores e ainda ao letreiro na parede: "Valoriza quem tá perto de ti".

Depois de atualizar a unidade do Viva Open Mall, em funcionamento desde 2015 e que só não tem os sofás que viraram clássico em outras operações - porque tem mesinhas na área comum do complexo -, como na mais recente da Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, aberta em 2023, outras duas lojas vão passar pela troca de figurino.

Equipe da primeira loja a ser aberta, na rua Floêncio Ygartua, que será reformada em 2026 PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O Brasco do Bom Fim, na esquina das ruas Vasco da Gama e Fernandes Vieira, que estreou em 2020 onde foi a clássica Espaço Vídeo, vai ser atualizado, mas sem fechar, no segundo semestre deste ano. Na sequência, no primeiro trimestre de 2026, será a vez da primeira unidade, aberta em 2012, na rua Florêncio Ygartua, no Moinhos. O ponto deve fechar por pouco tempo para as obras.

Segundo a marca, o aporte para modernização nas três operações soma FR$ 1,6 milhão. Foram R$ 600 mil no Open Mall e R$ 1 milhão nas outras duas. Ainda faz parte da rede, o Café do Brasco, desde 2021 no Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, na Zona Norte.

O mercadinho de bairro fundado em 2012 vai ter mais unidades, com plano que pode ser implementado a partir de 2026, após as atualizações das lojas. No videocast do Minuto Varejo, Bolacell analisou a trajetória e as mutações da marca e apontou o desejo de estar em mais bairros, citando zonas nobres, como Auxiliadora, e Zona Sul.