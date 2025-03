No Ponto: Nacional, Carrefour, Bella Città, Havanna, Consulado da Itália e POAFW no Iguatemi

> Nacional, da lista do Carrefour à venda, está prestes a ter a negociação confirmada para novo dono, desta vez em Porto Alegre. A última loja com rede Viezzer, de Canoas. , da lista doà venda, está prestes a ter a negociação confirmada para novo dono, desta vez em Porto Alegre. A última loja com venda noticiada foi a de São Leopoldo , arrematadas pela, de Canoas.

> O Bella Città Shopping, de Passo Fundo, vai ganhar unidade da Havanna, famosa pelos alfajores e com cafeteria. No Estado, a marca já está na Capital, em Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves. A loja deve abrir na segunda quinzena de maio, informa o Bella Città.

> O Consulado Geral da Itália em Porto Alegre comprou três andares em empreendimento da Cyrela Goldsztein, na avenida Loureiro da Silva, onde terá nova sede. É o primeiro espaço próprio que o governo italiano adquire na Capital em mais de 100 anos de história. Hoje a sede do consulado fica na Rua José de Alencar.

> O Iguatemi Porto Alegre terá o POAFW em 25, 26 e 27 de março, com desfiles, exposição e talks com personalidades e especialistas de moda. O presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa (Inmode), Paulo Borges, fundou e criou o Calendário Oficial da Moda Brasileira (SPFW). O evento vai ocupar 2 mil metros quadrados no estacionamento térreo, próximo à Renner. A sala de desfiles terá capacidade para mais de 500 pessoas simultaneamente. Serão quatro desfiles por dia com marcas do shopping, com sessões às 17h30min, 19h, 20h e 21h30min.