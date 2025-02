Grupo de SC marca data que abrirá sexto atacarejo no RS

abrir a safra de novos atacarejos de 2025 no mercado gaúcho. O Grupo Pereira, sétimo em faturamento do setor no País, marcou a data da estreia da loja que está finalizando perto do Centro de Novo Hamburgo. O sexto Fort Atacadista abre as portas em um mês, em 26 de março, segundo a supermercadista. No fim de 2024, a marca Um grupo de Santa Catarina se habilita aO Grupo Pereira, sétimo em faturamento do setor no País, marcou a. Osegundo a supermercadista. No fim de 2024, a marca colocou em operação loja em Santa Cruz do Sul.

A unidade fica na rua 24 de Maio, número 368, no bairro Operário. A operação chegou a ser prevista para o ano passado, mas o clima, com muita chuva, acabou dificultando as obras justamente no período inicial, quando são feitas as fundações do empreendimento. A coluna Minuto Varejo chegou a conferir a construção em agosto de 2024.

A cidade do Vale do Sinos ganhou bandeira do Stok Center, da Comercial Zaffari, em 2024, maior rede de atacarejos do Estado, e terá do Cestto, do Grupo Zaffari, e do Via, do catarinense Passarela. O Desco, do Imec, tem filial na localidade.



"Ainda este ano está confirmada também a inauguração da loja de Gravataí. E a rede também anunciou que Porto Alegre e Erechim estão nos planos da rede", diz nota do Pereira, divulgada neta sexta-feira (28).



A varejista tem seis décadas de atuação, 22 mil funcionários e atua também no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em Goiás, em São Paulo e no Distrito Federal. A rede tem 31 supermercados da bandeira Comper e 66 atacarejos, além de três unidades do Atacado Bate Forte (distribuição), 25 SempreFort (farmácia), cinco agências de viagens e dois postos de combustível.