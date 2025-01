Réplica da Estátua da Liberdade chega à loja Havan que abre em breve na Campanha

A réplica da Estátua da Liberdade com 35 metros de altura, símbolo da varejista catarinense com mais lojas no Rio Grande do Sul, chama a atenção em frente do empreendimento que está na reta final de construção na Campanha gaúcha. A Lojas Havan informa que a nova filial, situada em Bagé, abre em março. A réplica está ainda deitada no solo e será erguida na área em frente à filial. A bandeira prevê mais três lojas este ano no Estado.

A estátua, que não necessariamente segue as dimensões da original que fica em Nova York, nos Estados Unidos, podendo ser mais ou menos alta, dependendo da localidade, foi transportada de Camboriú, no Litoral de Santa Catarina, para o destino, com viagem que levou seis dias. A escultura saiu em 22 de janeiro da cidade catarinense e chegou na terça-feira (28) a Bagé.

Segundo a rede, mais de 70 unidades da rede têm o monumento. A nova filial, que será a 17ª do grupo no Estado e 181ª no Brasil, tem nove mil metros quadrados e terá área de produtos, com 350 mil itens, praça de alimentação e estacionamento gratuito, diz a Havan, em nota.

Réplica percorreu quase mil quilômetros entre Camboriú e Bagé, em viagem que levou seis dias LOJAS HAVAN/DIVULGAÇÃO/JC

200 vagas de emprego. Os interessados devem buscar o link "Trabalhe Conosco" no site da rede, em www.havan.com.br ou em lojahavan.gupy.io/jobs/7627440.



Além da de Bagé, outra unidade deve começar em breve a ser erguida em Canoas, depois de três anos de adiamento. A rede Havan do empresário Luciano Hang anunciou em dezembro a retomada do projeto , orçado em R$ 90 milhões. A unidade ficará em área entre o ParkShopping Canoas e o atacarejo Fort. Ainda está sendo feito a seleção para. Os interessados devem buscar o linkAlém da de Bagé, outra unidade deve começar em breve a ser erguida em, depois de. A. A unidade ficará em área

Uma segunda loja em Porto Alegre, que foi confirmada pela rede, não entrou na lista de 2025. O terreno, que é do grupo Dallasanta, dono também da área de Canoas, fica na avenida Cavalhada.

Outras duas filiais estão sendo previstas ainda para este ano no Rio Grande do Sul: em Novo Hamburgo e Uruguaiana. A última loja a ser aberta em território gaúcho foi a de Santa Rosa, em 2024.