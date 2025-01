Pós-NRF 2025 compartilha tendências com varejistas do Rio Grande do Sul

O que rolou em Nova York no maior evento sobre inovação no varejo do mundo já bateu à porta do comércio gaúcho. O primeiro encontro da safra que começa após cada edição da NRF Retail's Big Show atraiu mais de 500 pessoas no Pontal Shopping, na orla de Porto Alegre, no pós-NRF organizado pela CDL da Capital. "A Inteligência Artificial (IA) está transformando a forma como interagimos com os clientes, mas o toque humano continua sendo fundamental. A diferença está na experiência, e as pessoas querem se sentir em casa nas lojas", demarcou o presidente da entidade anfitriã, Irio Piva, abrindo a cena que teve três palestrantes, todos com bagagem trazida de Nova York e repleta de informações sobre tendências que vão acompanhar o setor principalmente ao longo do ano, até a próxima edição. O Minuto Varejo fez a cobertura da comitiva gaúcha, que teve CDL-POA, SindilojasPOA, Fecomércio-RS, Federação Varejista do RE e Sebrae-RS, que coordenou visitas técnicas. O diretor de Inovação e Negócios na Linx Stone, Guga Schifino, a gestora de comunidade na WOW Aceleradora e curadora na FFX, Natalia Schifino e o coordenador de varejo do Sebrae-RS.

Guga valorizou a experiência na loja: "A construção de uma comunidade em torno da marca, através de uma experiência única e autêntica, é fundamental para atrair e fidelizar clientes". Natalia Schifino, por sua vez, ressaltou o papel das gerações Z e Alpha no futuro do varejo, afirmando que "As marcas precisam entender as necessidades e desejos desta nova geração para construir relacionamentos duradouros". Outro ponto crucial abordado foi o papel da tecnologia. A inteligência artificial, o social commerce e a realidade virtual estiveram entre os temas mais discutidos. "A tecnologia deve ser um facilitador, e não o centro das atenções", afirmou Guga. O evento também aprofundou a importância do propósito para as marcas. Afinal, os consumidores estão cada vez mais buscando marcas com propósito, que se preocupam com questões sociais e ambientais. Fabiano Zortéa apresentou uma visão abrangente sobre os desafios e oportunidades do varejo atual. Destacou a importância de se adaptar às novas demandas dos consumidores e a necessidade de um olhar mais humano para os negócios. O especialista apontou a existência de seis gerações coexistindo no mercado, com necessidades e expectativas distintas. A geração Z, por exemplo, busca autenticidade, transparência e sustentabilidade, enquanto a geração Alpha já influencia as decisões de compra da família.

"O varejo é movimento", afirmou Zortéa. É preciso sair da zona de conforto e buscar constantemente inovações. O mercado do bem-estar, por exemplo, é uma grande oportunidade para o varejo, oferecendo novas experiências e produtos para os consumidores. Zortéa também alertou para a importância de investir na experiência do cliente nas lojas físicas. "O cliente não precisa mais ir à loja, ele tem que querer ir", disse. Para isso, é fundamental oferecer produtos exclusivos, serviços personalizados e um ambiente agradável. A inteligência artificial foi outro tema abordado. Zortéa destacou a importância de utilizar a IA para otimizar processos, personalizar a experiência do cliente e melhorar a tomada de decisão. No entanto, ele alertou para a necessidade de usar a IA de forma estratégica, sempre com foco no cliente.