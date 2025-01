No Ponto: Percepções do Goldman Sachs

As meias com desenhos chamativos que o presidente do grupo financeiro e gestão de investimento Goldman Sachs, David Salomão, estava usando na manhã do último dia da NRF ajudaram a quebrar o tema mais pesado do desfecho da feira. Salomão fez análises sobre a conjuntura da economia dos Estados Unidos, prestes a ter novo comando de Donald Trump, e também indicou um momento promissor para a atividade do país, após anos de alta na inflação e maior déficit. Indagado sobre uso da IA pelas empresas e impactos, Salomão ponderou que há necessidade de mais investimentos, mas que ela já está nos processos e terá mais adoção. "A cultura da inovação da economia norte-americana é extraordinária", resumiu o CEO. Sobre o novo governo, ponderou que há expectativa sobre como Trump vai executar promessas, como mexer em taxas, gerar emprego e regular imigração. Salomão citou que os efeitos da inflação dos anos recentes ainda são sentidos.