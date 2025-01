CEO da Lojas Renner liga IA a menos desperdício e preço "mais atrativo"

Em sua sexta edição de NRF Retail's Big Show e primeira após a pandemia de Covid-19, o CEO da Lojas Renner, Fabio Faccio, disse à coluna Minuto Varejo que a inteligência artificial (IA) ajuda a maior varejista de moda do Brasil a ter coleções mais ajustadas ao tamanho do mercado (demanda de consumo) e com preço mais atrativo.

Faccio também citou, na conversa no fim da tarde de domingo (12), primeiro dia da feira, que a Renner "ainda está evoluindo" no uso da tecnologia e que um dos campos que ela deve ser aliada é na melhora da jornada do cliente.

O executivo citou que os impactos da IA são colhidos na maior produtividade e inteligência dos times da companhia, para gerar soluções em todas as áreas, da logística ao ponto de venda e pós.

"Usamos IA generativa para produtividade, ganhos, decisão de sortimento e distribuição de produto, para filtrar as principais tendências e para atendimento conversacional", listou o CEO.

"Tem muita coisa para fazer, muita oportunidade que a gente ainda está evoluindo. Acho que tem muita solução que melhora a jornada do cliente, as decisões de produto e a produtividade dos times. É um mundo pela frente. Estamos só no começo", observa o executivo.

A IA foi apontada no balanço do terceiro trimestre de 2024 como uma das alavancas para os resultados positivos e crescentes da companhia no ano passado, período que marcou uma retomada de desempenho no azul, após 2023 com mais dificuldades.

"Quanto mais assertivo e produtivo você consegue ser no trabalho, ganha eficiência para o cliente e melhoria de serviço e de produto. Consegue também eliminar desperdício, o que é muito mais sustentável, e gerar mais riqueza com menos esforço. Quando se produz o que realmente é necessário, na quantidade certa e no local certo, o cliente tem um produto melhor, de mais qualidade, com preço mais atrativo e temos uma geração de riqueza para a empresa e fornecedores", relaciona Faccio. "A inteligência do time é potencializada pela IA."

"Ninguém tem receio de perder o emprego por causa de IA, mas você pode perder o emprego para alguém que use IA, se você não usa."