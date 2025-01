Gestora Clube do Valor investe R$ 2 milhões em loja em complexo de bairro em Porto Alegre

Uma gestora de investimentos escolheu um complexo comercial, com perfil mais de shopping de bairro, para abrir operação física em uma das regiões de maior renda de Porto Alegre. O movimento reforça a diversidade de mix dos complexos, com lojas, alimentação e serviços. O Clube do Valor montou a estrutura em 700 metros quadrados, com aporte de R$ 2 milhões, segundo os gestores do Pátio 24.

O mall, com ambiente mais aberto e unidades nas laterais de passeios - parte do Trend 24 (da incorporadora Maiojama, que tem outros no estilo em outras regiões da Capital) -, fica na rua 24 de Outubro com rua Mariland, na Auxiliadora. Segundo a gestão, há ainda três lojas para locacão. São hoje 32 operações, com marcas tanto regionais como nacionais.

O clube, com carteira de R$ 3 bilhões, atua com gestão, consultoria e serviços financeiros especializados desde 2015. Os sócios Ramiro Gomes Ferreira e Bruno Strack montaram a empresa. Segundo os gestores, a meta é chegar a R$ 10 bilhões em 2026.



"A nova sede foi projetada para acompanhar o crescimento acelerado da empresa, que começou 2024 com 100 colaboradores e já ultrapassou a marca de 180", detalha o Clube do Valor, em nota. A "loja" tem ambientes para eventos e interações e serviços prestados pela gestora.