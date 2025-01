Rede Charrua chega a 407 postos e projeta 500 este ano

Uma das principais bandeiras de postos de combustíveis do Sul do Brasil ultrapassou 400 unidades no ano passado e projeta mais expansão no setor. A Charrua Distribuidora de Combustíveis alcançou 407 postos, alta de 23% frente a 2023, segundo o grupo. "Os planos incluem chegar a 500 unidades ao longo de 2025, um aumento de 25%, mantendo a média de 80 novas unidades a cada ano", diz a bandeira, em nota. A empresa também anuncia para este novo ano a ampliação de bases de distribuição em Santa Catarina e Paraná, reforçando posições estratégicas. A previsão é que entre fevereiro e março, a Charrua já esteja com sua 11ª base na cidade catarinense de Guaramirim, para atender ao mercado do litoral norte catarinense. Será a quinta filial da marca nesta região.

No Paraná, a empresa terá uma segunda base, em Cascavel, para abastecer unidades na região sudoeste do estado. E, ainda, o primeiro posto na capital Curitiba, o posto República, que abre as portas a partir deste mês. Para o Estado, a novidade, entre março e abril, é uma base de distribuição em Santa Maria, na área central do mapa gaúcho. “Iniciamos de forma muito positiva este ano, que certamente será de celebração diante da presença cada vez maior da Charrua e da capilaridade da marca no Sul do Brasil. Vamos seguir cuidando das pessoas e de seus veículos, oferecendo um serviço diferenciado, com um produto de qualidade, garantindo inovação, desempenho e confiança. Nosso objetivo é assegurar serviços de abastecimento e de conveniência às mais diferentes regiões", afirma o diretor executivo, Luiz Merello. Atualmente, a rede está instalada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e com dez bases de distribuição estrategicamente localizadas.

Parte da estratégia para crescer está assentada no relacionamento próximo a revendedores, operações nos locais de abastecimento e nas lojas de conveniência diz o grupo, na nota. “O nosso plano de expansão está alicerçado no reforço aos valores da companhia junto aos revendedores e também no desenvolvimento de conceitos alinhados às necessidades destes parceiros. Temos paixão por servir e de forma simples e direta, auxiliamos em todas as demandas que surgem, além de motivá-los com campanhas de incentivo, treinamentos e brindes”, explica Claudine Becker, gerente de Marketing da Charrua.