Minuto Varejo mostra o que vai rolar na NRF 2025 em Nova York

A cobertura da NRF Retail's Big Show, um dos maiores eventos de inovação no varejo do mundo, em Nova York, terá a maior comitiva gaúcha na história da presença no evento e também visitas técnicas a operações na cidade. A coluna já começa a trazer o "clima" na Big Apple, com o que vem surgindo de operações, as novidades em perfil de lojas e também movimentos de revisão de tamanho de redes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

A NRF vai de 12 a 14 de janeiro. Na comitiva, estarão Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, Sindilojas Porto Alegre, Federação Varejista do RS e Sebrae-RS, que leva 15 pequenos negócios. O coordenador de varejo do organismo de apoio a micro e pequenas empresas, Fabiano Zortéa, que organiza as visitas, adianta que o roteiro terá exemplos que vêm focando bem-estar e como atrair a geração Z.