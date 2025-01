Rede dos EUA de autopeças expande no mercado gaúcho

O Sul do Brasil ganhou força na expansão de uma rede norte-americana de autopeças e serviços para veículos. A AutoZone abriu quatro unidades entre novembro e dezembro, sendo duas no Rio Grande do Sul. A marca chegou em 2023 ao Estado, com uma primeira loja em Alvorada. As mais recentes foram abertas em Sapucaia do Sul e São Leopoldo. As outras foram em Blumenau, em Santa Catarina, e Araucária, no Paraná. Para 2025, o plano é abrir unidades em Porto Alegre, Caxias do Sul e Gravataí, ampliando a cobertura no Estado.

Canoas ganhou uma das operações mais relevantes, que estreou em agosto. "É a maior loja do Rio Grande do Sul em estoque", explica a rede. "A unidade amplia a disponibilidade de peças e agiliza a entrega para outras filiais", cita a marca. Uma das razões do aumento da base física está ligada à instalação de um novo centro de distribuição (CD) no Brasil, em São Paulo. A AutoZone chegou a mais de 130 lojas no Brasil. As lojas vendem peças automotivas, acessórios, ferramentas e produtos para manutenção e reparo de veículos.