Rede Rissul chega a 35ª loja com aporte de R$ 45 milhões

O fechamento de 2024 está aquecido para o setor supermercadista gaúcho. Redes abrem novas lojas na véspera dos festejos de fim de ano, para pegar carona ainda nas vendas. O grupo Unidasul, terceiro do Estado, amplia a bandeira Rissul, desta vez reforçando a presença no Vale do Sinos. A unidade teve investimento de R$ 45 milhões, segundo o grupo.

É a quarta loja em Novo Hamburgo. A filial abre para a vizinhança na sexta-feira (20) e vem com o novo conceito, com detalhes marcantes no design de prateleiras, com altura mais baixa, permitindo que o cliente tenha uma visualização mais completa da operação, por exemplo. Também há maior aposta em cores que remetam a conforto e à saudabilidade, como a área de hortifruti.

A unidade fica na rua Bento Gonçalves, 480, no bairro Pátria Nova. “Esta é uma região que ainda não atendemos. Vamos ser um ponto de conveniência no local, com grande mix de produtos e destaque para setores como padaria, açougue e hortifruti”, comenta, em nota, o diretor de Varejo da UnidaSul, Robert Marks. A bandeira tem lojas nos bairros Operário e Canudos.

Na onda de novas lojas, já abriram, na reta final de 2024, filiais da rede Asun, em Xangri-Lá, do Imec, com dois atacarejos Desco, em Xangri-Lá e Imbé (os dois eram nacional), Fort, do grupo Pereira, em Santa Cruz do Sul, e Comercial Zaffari, que abre mais um Stok Center, desta vez em São Leopoldo, chegando a 36 unidades da bandeiras. O grupo é líder no formato no Estado.

Marks cita o autosserviço na padaria como um atrativo. O consumidor se serve de itens e pesa os produtos. Segundo a rede, é uma facilidade que foi inspirada em experiências no exterior.

As configurações de serviço e layout estão sendo levadas a outras unidades, como a filial na avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, informa a rede, que terá reestreia (já atualizada) nesta quinta-feira (19). Lojas da avenida São Pedro, na Capital, e de Canoas, Estância Velha, Três Coroas e Sapiranga já estão como novo conceito, cita a rede.