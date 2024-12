Pop Center abre aos domingos e tem sorteio para o Natal

Do shopping center ao Centro Popular de Compras (Pop Center), no Centro Histórico de Porto Alegre. O complexo com mais de 600 lojistas tem campanha com sorteio para atrair clientes na reta final de vendas do ano, com a data promocional de ouro do setor, o Natal. Além disso, vai ter horário ampliado e abertura nos dois domingos antes do 25 de dezembro.

A direção espera que 50 mil pessoas passem pelo complexo diariamente neste período, acima dos 30 mil normais do restante do ano. O Pop registra maior fluxo desde que o Tudo Fácil, com serviços públicos e concedidos, passou a ser no terceiro piso. É a maior unidade do serviço no Rio Grande do Sul.

O Pop abre dias 15 e 22, das 9h às 19h. De 16 a 23 de dezembro (dias de semana e sábados), o centro comercial funciona das 8h às 20h.

“A ideia é garantir que todos tenham mais oportunidades para encontrar o presente perfeito, com conforto e praticidade. Estamos preparados para receber o público em um ambiente acolhedor e seguro durante essa época tão especial do ano”, afirma, em nota, Elaine Deboni, CEO do Pop Center.

Para atrair mais compras nos estabelecimentos, tem sorteio de prêmios. Os clientes podem concorrer com troca de notas até 30 de dezembro. Os prêmios vão de PlayStation 5,Smart TV 60 polegadas e bicicleta avale-compra de R$ 1.000,00eR$ 500,00. Cada lojista define valor mínimo que dá direito a concorrer ao sorteio dos prêmios, segundo o Pop.