Iguatemi Porto Alegre festeja 15 anos de escolinha apoiada pelo complexo

Um dos projetos mais relevantes apoiados pelo Shopping Iguatemi Porto Alegre completou 15 anos e com direito a bolo de aniversário. É a Escola de Educação Infantil Jardim Ipiranga, que está no rol de ações sociais do Iguatemi, que tem mais de quatro décadas de operação na Zona Norte da Capital.

O Jardim Ipiranga atendeu quase 1,9 mil crianças em 15 anos. O evento festivo reuniu direção, professores alunos e ex-alunos com familiares. Hoje, a escolinha atende cerca de 170 crianças, informou o Iguatemi.

Em nota, o shopping citou a presença de três crianças que participaram, o Ryan, de 15 anos, e Allana, de 4, e o primo Leônidas, de 11 anos, para simbolizar o alcance do trabalho. "A Jardim Ipiranga foi fundada na mesma época do nascimento do Ryan, meu primeiro filho, e foi fundamental para que eu pudesse voltar a trabalhar e ficasse tranquila em relação aos cuidados com ele”, lembrou a mãe do garoto e de Allana, Aline Costa.

A escola é mantida pela parceria público-privada entre shopping e prefeitura de Porto Alegre. O empreendimento faz aporte é mensal e acompanha a prestação de contas e das ações. "Temos muito orgulho do trabalho de destaque desenvolvido na Jardim Ipiranga, que beneficia as crianças e as famílias das comunidades do entorno do shopping", destaca a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos, em nota à coluna Minuto Varejo.