Iguatemi POA lança sorteio de Natal, Black Friday turbinada e campanha de doação

Fim de ano movimentado em um dos maiores shopping centers do Rio Grande do Sul. O Iguatemi Porto Alegre lançou nesta quarta-feira (6) o pacote promocional que abrange quase dois meses de ações, com sorteios, brindes, Black Friday que vem turbinada em 2024 e a tradicional campanha do Natal do Bem, conectada com o apelo da solidariedade.

O cenário da apresentação foi o Parque do Noel, na praça Erico Verissimo, que já é cenário da principal experiência para o público. Este ano o local vem com games, jogos reais e até um carrossel de aviõezinhos, no estilo de modelos que desenhos animados. A área concentra a frente de doação.

Cada ingresso (R$ 4,00) pode ser revertido a uma das quatro instituições assistenciais - Natal sem fome, Ação Cidadania, Pão dos Pobres, Asilo Padre Cacique e Santuário Voz Animal -, formada a partir de consultas aos frequentadores do empreendimento. "Eles precisam do nosso olhar, principalmente neste ano em que o Estado passou pelo impacto das cheias", reforça a gerente-geral do Iguatemi POA. Nailê Santos.

Nailê espera alta de 5% na captação este ano frente ao número de 2023, que chegou a arrecadar R$ 195 mil, repassados às entidades.

No front das vendas, a executiva projeta crescimento de 8% a 10% na receita, tanto em faturamento das operações como no fluxo no estacionamento, um termômetro de ocupação e demanda para as marcas e também para avaliar a busca pelo equipamento.

Quem comprar acima de R$ 600,00, de 18 deste mês a 6 de janeiro, pode trocar as notas por números para concorrer a dois automóveis Neta X 500 Confort 2024 e pode levar um panetone Kopenhagen (um por CPF, condicionado a estoques). O registro das notas é pelo aplicativo do shopping. O público pode decidir qual instituição assistencial receberá ainda R$ 10 mil.

A Black Friday terá estacionamento de graça no dia 29, que é a sexta-feira da campanha de descontos. As lojas do Iguatemi vão funcionar até as 23h. "Os clientes vão poder participar de promoções instantâneas a partir de gastos de R$ 100,00. Eles vão poder pescar brindes espalhados por todas as lojas", adianta Nailê.