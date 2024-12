Centenária Magnabosco faz Grande Espetáculo de Natal com Tholl e outras atrações

Uma varejista centenária da Serra Gaúcha está à frente do maior evento aberto ao público no Natal da Serra Gaúcha. É o Grande Espetáculo de Natal, que acontece neste sábado (30) e domingo (1), a partir das 20h, em frente à fachada da Loja Magnabosco, no Centro de Caxias do Sul. A marca completa 110 anos em 2024. O evento teve a primeira edição em 2016, mas vem ganhando a cada ano mais peso.

O grupo Tholl é uma das atrações, com integrante que encenam roteiro do megaevento.

As duas sessões começam às 20h. O acesso é gratuito. O público pode acompanhar em cadeiras. Além do Tholl, o Coro Unimed está no roteiro. A varejista espera mais de 25 mil pessoas para os dois dias.

"É um presente para comunidade, uma ação em prol da preservação e da humanização do Centro Histórico de Caxias do Sul", valoriza o CEO da Magnabosco, Pedro Horn Sehbe.

"A Magnabosco puxou para si a responsabilidade de ajudar a manter a cidade viva. O espetáculo encanta, cria memória afetiva e renova os laços da cidade com o centro e das novas gerações com a marca", detalha Sehbe.

O empresário se envolve diretamente com todo planejamento e organização. O evento tem apoio de Lei de Incentivo à Cultura.