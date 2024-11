Desafio na Tok&Stok: "Encontrar o que tem de melhor para crescer", diz co-fundador da Mobly

O maior negócio no varejo mobiliário brasileiro foi oficializado, meses após alguns estremecimentos. O novo comando da Tok&Stok pretende literalmente arrumar a casa para melhorar resultados. O lema guia os executivos da Mobly, controlada por um grupo austríaco, que cuida agora de móveis e utensílios da Tok. Um dos co-fundadores da Mobly Marcelo Marques listou à coluna Minuto Varejo pelo menos três desafios na gestão na nova operação:

"O primeiro grande desafio é capturar sinergias, o segundo será as integrações de equipes e sistemas e o terceiro encontrar o que a Tok tem de melhor e o que a Mobly tem de melhor e fazer as duas empresas crescerem", adianta Marques, também diretor de relações com investidores (RI) e financeiro (CFO). A nova dona é controlada pelo grupo austríaco XXXLutz.

As duas marcas juntas, que deram origem ao maior grupo de varejo focado em móveis do País, somam receita anual de R$ 2 bilhões, segundo o CFO. O que realça o novo grupo é a operação de mobiliário com design. A Tok sempre foi a queridinha do segmento no Brasil, ao levar, mesmo que com preços mais aderentes à classe média, linhas e conceitos para o grande público. A Mobly, que surgiu em 2011, também foca design, mas com foco em preço.

Desde agosto, acionistas da Tok&Stok e da Mobly vinham em discussões sobre o rumo do negócio de fusão, que, na verdade, envolveu repasse de capital de fundos que tinham participação na varejista de móveis e itens para casa e escritório. Chegou a haver ameaça de suspensão, pois os Dubrule, família fundadora, não estariam aceitando a negociação.

Para cortar despesas, marca fechou lojas no Rio Grande do Sul, uma no Praia de Belas Shopping VITÓRIA ARAGON/DIVULGAÇÃO/JC

A Tok vem de períodos de dificuldades, parte ligada à expansão física, que acabou não entregando retorno esperado. Em 2023, a crise atingiu o ápice, com fechamento de lojas para reduzir passivo.

"A gente está muito feliz. O processo de compra da Tok durou 22 meses e foi muito ruim, porque a indefinição é a pior coisa", desabafou Marques, à coluna, logo após participar do painel do WayUp Talks, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, na quinta-feira (14).

Um dos primeiros passos, e obrigatório, será unificar logística, reduzindo centros de distribuição (CDs). "Tivemos que manter estruturas de custos e processos, porque a gente não sabia se ia acontecer (compra)", cita Marques. Agora o foco vai ser em negociações com fornecedores, modelos de incentivo fiscal, importações e ganhos de escala.

"Uma integração muito bem feita dá uma velocidade absurda para avançar. Estamos olhando o que funcionou no passado e parou de funcionar, o que está funcionando em concorrentes e em outros países", dá a pista Marques.

A holandesa Ikea é inspiração principalmente no modelo de loja, como trabalha a experiência e relação com clientes. A Ikea não tem indicado que vai entrar no mercado brasileiro. A marca expande nos Estados Unidos, por exemplo, e atua com apelo de preço acessível, design e personalização.

O co-fundadorda Mobly ressalta que o grupo vai trabalhar para melhorar "a proposta de valor da Tok".

mais lojas, o CFO diz que é muito cedo para definir. No Rio Grande do Sul, foi fechada filial em Porto Alegre ( Praia de Belas Shopping ). Restam duas, uma de rua, na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora, e uma no Iguatemi Porto Alegre. Sobre ter, o CFO diz que é muito cedo para definir. No, foi fechada. Restam duas, uma de rua,

"A volta do crescimento pode abrir caminho para mais lojas", sugere o diretor de RI. A Mobly tem pontos físicos em cidades de São Paulo e em Belo Horizonte.