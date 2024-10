Shopping Total terá feirão de empregos com 2 mil vagas

Um dos shopping centers nas proximidades do Centro de Porto Alegre terá um mega feirão de empregos no começo de novembro, informa a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), ligada ao governo gaúcho. Serão mais de 2 mil vagas, em ação que é parceria da fundação e Shopping Total.

A 9ª edição do EmpregarRS vai de 5 a 8 de novembro, das 9h às 16h, no Largo Cultural, área do empreendimento, localizado na avenida Cristovão Colombo, 545, no bairro Floresta. Mais de 30 empresas ligadas a serviços, comércio e indústria vão fazer a seleção para os postos.

mais empresas se somarem à oferta. As vagas podem ser cadastradas pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 98583.3805. Ainda é possível queà oferta. As vagas podem ser cadastradas pelo e-mail

As entrevistas serão no dia 8, explica a fundação. Nos dias 5 a 7, as pessoas interessadas podem retirar cartas de encaminhamento para se habilitar à seleção. Isso também pode ser feito pelo portal Emprega Brasil. No dia das entrevistas, o candidato deve portar documento de identificação, com CPF e foto. Também vai ser possível retirar cartas neste dia, esclarece a direção da fundação.

Segundo a FGTAS, as edições do feirão já atraíram mais de 130 mil trabalhadores, com oferta de postos por mais de 2 mil empresas. Os dois últimos EmpregarRS havia sido no Vida Centro Humanístico, na Zona Norte da Capital.