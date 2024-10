No Ponto: Inadimplência, Dia das Crianças, Pompéia, Bibi, Villagio Caxias e Total

> O Pompéia Fashion Weekend será nesta quinta-feira (17) no Iguatemi Porto Alegre e nesta sexta-feira (18) na filial da rua Vigário José Inácio, 355, no Centro Histórico. A Pompéia foca este ano o social, lançando o Camisetas RS, com lucro para a reconstrução do Estado, e as pulseiras de crochê, do Pulso RS, voltado a mulheres atingidas pelas cheias.

> A inadimplência subiu na pessoa física, batendo em 31,6% em setembro, e caiu nas empresas, recuando a 13,8%, no Estado, aponta a CDL Porto Alegre, com dados da Equifax/Boa Vista. Já SindilojasPOA, ficou entre queda e tudo igual a 2023. subiu na pessoa física, batendo em 31,6% em setembro, e caiu nas empresas, recuando a 13,8%, no Estado, aponta a, com dados da Equifax/Boa Vista. Já a venda do Dia das Crianças , apurada pelo, ficou entre queda e tudo igual a 2023.

> O Villagio Caxias terá o Dia D sem sacola, em 23 de outubro, dentro da Semana Municipal Lixo Zero de Caxias do Sul, que abre nesta sexta-feira (18) e vai até dia 26.

> A Calçados Bibi chegou a oito lojas no Equador e 22 exclusivas com as do Peru (9), Guatemala (3) e Chile (2).

> O Shopping Total ganhou dois reforços: o brechó Iô Marques e a Lavateria Fast.