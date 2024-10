Novo atacarejo do RS prevê mais lojas e CD em 2025

A nova bandeira de atacarejo do Rio Grande do Sul, que a coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que ia estrear em outubro em duas cidades do Vale do Sinos, planeja mais lojas em 2025. O nome Maxireal Atacados, com seu layout dentro da nova aposta dos empreendedores, estampa duas unidades que reabrem nesta quinta-feira (17) nas cidades de Portão e Sapiranga.

LEIA MAIS: RS ganha nova bandeira de atacarejo

O Maxireal é a nova denominação do Mundo Real Atacado (Sapiranga) e Atacarejo Dallabrida (Portão).



"A partir de 2025, a empresa prevê o início do plano de expansão, com novas filiais e um novo centro de distribuição na região", informam os empreendedores, em nota. Hoje são 200 funcionários nas duas unidades.

"A empresa pretende gerar, em média, cerca de 100 novos empregos diretos e indiretos a cada nova unidade inaugurada", informa ainda a direção do agora Maxireal.

"Dizem que toda grande empresa começou pequena. Acreditamos nessa verdade, especialmente ao olharmos a nossa trajetória e a estrutura sólida que hoje apresentamos”, comenta o diretor e fundador da marca, Eliandro Sehn, na nota. Sehn conversou coma coluna em setembro, adiantado plano de ter mais lojas e entrar em mais cidades do entorno e Serra, como a região de Gramado e Canela.



O diretor detalha que a chegada da nova bandeira envolveu adaptação e padronização dos prédios, aquisição de mobiliários e equipamentos, reformas estruturais e treinamentos das equipes. O investimento foi de cerca de R$ 2,5 milhões, dimensiona Sehn.

A família proprietária dos supermercados começou a atuar na região em 2011, vinda de Venâncio Aires, com o bazar Mundo Real, em Sapiranga. De 150 metros quadrados, a loja quadruplicou de tamanho. Depois, um novo prédio foi comprado, marcando a estreia nos atacarejos, com 2,5 mil metros, em 2018, fora do Centro.

Em 2021, surge a unidade de Portão, comprada pela família e que seguiu com a bandeira Dallabrida, que passou de 1,2 mil para 3,3 mil metros de área. A aceitação do modelo fez os donos aprofundarem estudos para desenvolver o formato. Assim, veio a decisão de criar a bandeira, unificando a operação.

Na nova fase, a preocupação é seguir o modelo de atacarejo "raiz", com foco em volume e menos serviço, com posta no atendimento. O plano é expansão a partir de 2025, com filiais de mais de 4 mil metros quadrados. "O foco estará nas pessoas. Queremos garantir que nossas decisões sejam tomadas com responsabilidade e bem-estar de toda a equipe", destacou o varejista.