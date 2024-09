Estado ganhará nova bandeira do formato

Vem aí uma nova bandeira de atacarejo, formato que mais cresceu nos anos recentes e que lidera as aberturas entre grandes nomes supermercadistas no Rio Grande do Sul. Um varejista de perfil familiar, também da região calçadista do Estado, vai lançar, no começo de outubro, o novo do varejo de autosserviço. Um dos diretores e sócio-fundador, Eliandro Sehn, adianta detalhes do futuro atacarejo Maxireal. A bandeira estará em duas lojas que, até agora, eram Mundo Real (Sapiranga) e Dallabrida (Portão). As fachadas de ambos os estabelecimentos já começam a ganhar novas cores. A virada para Maxireal vai ser um dia antes da reabertura, já com as mudanças na segunda quinzena do mês que vem. A família começou a atuar na região em 2011, vinda de Venâncio Aires, com o bazar Mundo Real, em Sapiranga. De 150 metros quadrados, a loja quadruplicou de tamanho. Depois, um novo prédio foi comprado, marcando a estreia nos atacarejos, com 2,5 mil metros, em 2018, fora do Centro. "Os clientes pediam itens com refrigeração e decidimos ir atrás. Foi um golaço", conta o sócio-diretor. Em 2021, surge a unidade de Portão, comprada pela família e que seguiu com a bandeira Dallabrida, que passou de 1,2 mil para 3,3 mil metros de área. A aceitação do modelo fez os donos aprofundarem estudos para desenvolver o formato. Assim, veio a decisão de criar a bandeira, unificando a operação. Na nova fase, a preocupação é seguir o modelo de atacarejo "raiz", com foco em volume e menos serviço, com posta no atendimento. O plano é expansão a partir de 2025, com filiais de mais de 4 mil metros quadrados. "O foco estará nas pessoas. Queremos garantir que nossas decisões sejam tomadas com responsabilidade e bem-estar de toda a equipe", almeja o varejista.