"Foi um golaço", diz Bohn, sobre acordo do Sebrae-RS com FBV 2025

"Foi um golaço", define o presidente da Fecomércio-RS e do Conselho de Administração do Sebrae-RS, Luiz Carlos Bohn, sobre o acordo firmado entre o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa e Sindilojas Porto Alegre para a edição da Feira Brasileira de Varejo (FBV) de 2025

adiado em maio deste ano devido à enchente. Na edição do ano que vem, a expectativa virá em dose dupla, valendo para dois anos. Bohn está à frente do Conselho de Administração do Sebrae-RS dentro do rodízio de entidades ligadas ao agro, à indústria e ao comércio e serviços no Estado.

O acordo para a FBV coloca o Sebrae-RS como braço técnico do evento, que vai levar a expertise de atuar com varejo e ainda a rede nacional do serviço de apoio à micro e pequena empresa. O investimento previsto não chegou a ser divulgado, mas deve vir com peso. O Sebrae já promove a Mercopar, em Caxias do Sul.

"Havia uma inquietação de ter uma instituição com maior alcance por trás da feira e com perfil técnico. Vai ter mais pessoas envolvidas, com expertise em varejo. Foi um casamento perfeito", define o dirigente estadual. "É uma FBV até agora e a partir de 2025." Bohn também faz questão de reconhecer o crescimento da iniciativa, que "sobreviveu à pandemia", cita o dirigente.

Uma das inspirações da FBV é a NRF Retail's Big Show, que ocorre em janeiro em Nova York, projetando o futuro do varejo a cada ano. A coluna Minuto Varejo faz a cobertura e estará na edição de 2025.

A próxima edição da feira gaúcha será em 21, 22 e 23 de maio, no Centro de Eventos Fiergs. As inscrições já estão abertas pelo feirabrasileiradovarejo.com.br

Varejo 360 será em 29 de outubro

Mas antes da FBV, a Fecomércio-RS terá uma maratona no fim deste mês. A sede da entidade, na Zona Norte da Capital, vai ser palco do Varejo 360, com um dia de muita informação sobre o setor, com elenco de conferencistas regionais e nacionais.

É a segunda edição da iniciativa, que seria em setembro, mas sofreu alteração devido ao impacto da cheia. Alguns dias antes do evento, a sede voltará a ter atividades. "Nossa pretensão é conectar várias tendências de varejo", aposta Bohn.

O Varejo 360 terá Sandra Chayo (Hope), Ricardo Rocha (Softbox), Elbio Antonio Armiliatto (Usaflex), Guto Rocha (Pmweb), Fabiano Zortéa (Debrae-RS), Gabriel Drumond (Mercado Brasco) e Jones Valduga (Vinícola Valduga).