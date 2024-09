Sindilojas Porto Alegre e Sebrae-RS fazem parceria para turbinar Feira Brasileira do Varejo

Para turbinar uma das feiras mais importantes de varejo no Brasil, nada como reunir duas instituições que estão dia-a-dia na rotina do setor. Isso mesmo. Sindilojas Porto Alegre, que promove a Feira Brasileira do Varejo (FBV), e Sebrae-RS, firmaram um acordo de parceria para impulsionar ainda mais o evento.

• LEIA TAMBÉM: Carrefour reabre hipermercado em cidade da RMPA cinco meses após enchente

Este ano a FBV não chegou a ser realizada devido às cheias de maio, quando seria a edição de 2024. A feira promete voltar com mais força em 2025 agora com a parceria. A edição do próximo ano vai ser nos dias 21, 22 e 23 de maio, no Centro de Eventos Fiergs. As inscrições já estão abertas, diz o sindicato.



Em nota, as instituições informam que “estão firmando um contrato de parceria para a realização da FBV 2025”. “Essa iniciativa reafirma o compromisso das instituições em impulsionar o desenvolvimento de novos negócios e fortalecer o ecossistema empreendedor gaúcho e nacional”, destacam SindilojasPOA e Sebrae-RS, na nota.



A FBV se propõe a ser um palco para levar a varejistas as “tendências internacionais e nacionais do varejo”. A nova parceria deve ampliar a oferta de “conteúdos exclusivos e direcionados”, com soluções nas áreas de tecnologia, marketing, vendas e gestão, incluindo consultorias e mentorias personalizadas, palestras, workshops e um amplo espaço de conexão com outros empresários.



Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, comenta que o foco é consolidar “a FBV como o maior evento de negócios do Brasil, que está se tornando realidade”. “Com o apoio do Sebrae RS, queremos oferecer um evento ainda mais completo e relevante para o mercado, assim como é a NRF (um dos maiores eventos de inovação do varejo no mundo) e impulsionando ainda mais os negócios do nosso estado e país”, destaca Piva.



Para o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, a FBV consolida-se como “uma das principais oportunidades para o empreendedor gaúcho absorver conteúdos, boas práticas, inovações e cases de gestão de forma prática e que ele consiga aplicar no seu negócio”.



"O Sebrae RS já possui uma atuação solidificada e robusta junto aos micro e pequenos negócios. Agora, a parceria com o Sindilojas para a realização da FBV é mais um passo importante, pois esse evento tem relevância para proporcionar networking, mostrar tendências e impulsionar negócios. Precisamos potencializar esses espaços em nosso Estado justamente para proporcionar ao empreendedor ferramentas para desenvolver os negócios. A parceria para a FBV tem todo esse significado", salienta, na nota, o também presidente da Fecomércio-RS.