Como a Superlegal prepara quase 50 lojas para o Dia das Crianças e Natal

Quem pensa que ter bom desempenho no Dia das Crianças é brincadeira precisa conversar com a dupla de fundadores da Superlegal, gaúcha que é a segunda maior rede de varejo de brinquedos do Brasil, atrás apenas da Ri Happy. A marca aposta na proximidade com fabricantes para preparar equipes para a principal temporada do ano para o setor.

LEIA MAIS: Rede de brinquedos Superlegal abre megaloja em avenida de Porto Alegre

Detalhe: o modelo de atuação da marca, que surgiu em São Leopoldo, a partir de uma antiga filial da Superfestas, que foi grife do setor gaúcho, é elogiado por fabricantes internacionais. O ambiente do ponto de venda e a interação são considerados exemplo, mesmo para mercados no exterior.

“A Superlegal se notabiliza por ter lojas modernas, com maior sortimento de produtos possível e preço justo. Tentamos criar também uma experiência de compra”, define Leandro Klein, fundador da rede com a esposa Deisi.

Um dos trunfos da preparação para as datas promocionais, que inclui ainda Black Friday e Natal, é uma feira que atrai os maiores e principais fornecedores da rede. Este ano foi a sexta edição, que também coincide com a convenção da empresa. Mais de 400 pessoas são envolvidas em dois dias de atividades.

Deisi cita que funcionários de cada uma das 48 lojas - a rede chegará a 50 até o fim do ano -, estiveram em Esteio, na Região Metropolitana. Cada fabricante tem um espaço para mostrar produtos, com foco em lançamentos.

“Os funcionários que vêm são multiplicadores, vão saber o que vai estar na mídia e as maiores apostas dos fornecedores”, destaca a co-fundadora. São brinquedos e jogos, que ganharam mais relevância pós-pandemia, de gigantes globais como Mattel, Lego e Hasbro e das brasileiras Grow e Estrela.

Sobre o Dia das Crianças, a previsão de Klein é “otimista”. “A gente sempre espera mais”, emenda Deisi, comparando com 2023