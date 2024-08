Rede de brinquedos Superlegal abre megaloja em avenida de Porto Alegre

Uma das maiores redes de varejo de brinquedos do Rio Grande do Sul vai estrear esta semana loja em um novo ponto comercial, situado em uma das avenidas mais movimentadas de Porto alegre, na área próxima à orla. O empreendimento faz parte da carteira do grupo Dallasanta. A varejista é a gaúcha Superlegal.

A marca, que nasceu em 2001 em São Leopoldo, no Vale do Sinos, abre a unidade na sexta-feira (30), segundo apurou a coluna Minuto Varejo, ao conferir como anda a instalação no endereço, entre a rua Múcio Teixeira e a avenida Getúlio Vargas. Pelo porte, é uma megaloja.

No local, há previsão de mais duas operações. Segundo a Dallasanta, com a inundação que atingiu áreas do bairro Menino Deus e Cidades Baixa, a localização do pavilhão despertou interesse por estar em ponto mais elevado.

A Superlegal abriu a primeira loja em Porto Alegre em 2005. Em 2013, a rede desembarcou em Santa Catarina, em Chapecó, no oeste do estado. Hoje também está no Paraná. Pelo site da rede, são quase 50 unidades em operação.