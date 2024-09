Dia das Crianças pode movimentar R$ 1 bilhão no comércio do RS

Dia das Crianças, em 12 de outubro, embala números promissores no comércio. Depois do Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS) aposta em R$ 1,17 bilhão no fluxo de comercialização para presentes. , embala números promissores no comércio. Depois do Sindilojas Porto Alegre projetar vendas acima da cifra de 2023 na data, aaposta em R$ 1,17 bilhão no fluxo de comercialização para presentes.

A FCDL-RS lembra que é a terceira data que mais gera vendas no ano, atrás de Natal e Dia das Mães.

"Também abre o último trimestre do ano, com resultados de vendas mais positivos para os lojistas gaúchos", aposta o presidente da entidade, Vitor Koch. A exemplo do sindicato lojista da Capital, a federação encaixa as ações do Dia das Crianças à "recuperação econômica", após a enchente de maio.

A entidade espera tíquete médio de R$ 225,00. Na lista de gastos, brinquedos lideram, seguidos de celulares, tablets, vestuário, perfumaria e livros. Koch indica que uma curadoria de presentes nas lojas pode atrair pais e crianças.