Lojistas esperam vendas de produtos ligados à tradição gaúcha

Pesquisas das duas principais entidades ligadas ao varejo em Porto Alegre mostram que há entusiasmo com a cultura regional e certo impacto nas vendas este ano, com influência de valorização das marcas locais após a enchente.

Seis a cada 10 pessoas ouvidas pela CDL Porto Alegre e Vitamina dizem que estão mais motivadas com o tema regional este ano.



O SindilojasPOA mostra que 51,7% dos lojistas perceberam mais engajamento com a cultura após as cheias, mas menos de 30% espera vender mais no período. “Tem de cuidar da apresentação dos produtos específicos ligados ao tradicionalismo e do atendimento”, orienta Arcione Piva, presidente do sindicato.

No Ponto gaudério: tendência de vendas no mês do gaúcho:

Motivação com mês do gaúcho (pesquisa CDL Porto Alegre):

48,3% dos consumidores são entusiastas da cultura gaúcha.

43,4% dizem que setembro desperta sentimento de valorização às origens.

37,4% escolhem marca gaúcha.

58,3% não aderiram à compra de marcas do RS após a enchente, e 37,7% fizeram a opção.

49% mantêm nível de gasto pré-cheias, e 43% adotam contenção.

Lojistas e as vendas da tradição (SindilojasPOA):

43% esperam um movimento de alto a moderado nesta época.

30% acreditam em vendas iguais a 2023, 28,3% maiores e 25% vislumbram queda.

41% esperam vendas maiores pelo apelo das cheias, e 53% não associam o fato a mais demanda.

51,7% veem aumento do orgulho de ser gaúcho.

Produtos mais procurados: bota (35%), cuia de chimarrão (21,7%), bombacha (21,7%), faca (16,7%) e pilcha (15%).

Gauchada nos shoppings:

> BarraShoppingSul: Gasto a partir de R$ 750,00 vale kit churrasco. Categoria Gold no aplicativo Multi ganha avental de churrasco em couro (um por CPF).

> Shopping Total: Semana de Ofertas Gaudérias vai de hoje até 21, com descontos nas lojas. Lojas com itens temáticos têm alta de 15% nas vendas.