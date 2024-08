Fórum varejista busca soluções para retomada do RS

"Será um dia de trabalho", avisa o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner, sobre o I Fórum Estadual do Comércio, marcado para segunda-feira (12) em Porto Alegre. No radar, estarão as condições de operação do setor após as cheias históricas de maio que arrasaram cidades e paralisaram negócios. Muitos ainda não voltaram, citou Pioner, com preocupação, ao detalhar o evento em visita ao Jornal do Comércio, nesta quinta-feira (8).

"A ideia é termos o compromisso de autoridades e parlamentares com as demandas que mais impactam o dia a dia das empresas e que ajudem a reerguer as comunidades", adiantou o dirigente. "Vamos fazer a interligação com as localidades e trazer a realidade. A ideia é elencar propostas e formatar um documento com medidas no fim do fórum", explica o presidente da Federação Varejista.

A federação reúne atualmente associados em mais de 120 cidades e cobre ainda 30 mil CNPJs por meio do SPC Brasil. "Os associados e integrantes de câmaras e associações estarão na Capital para apresentar o que mais gera dificuldades", valorizou Pioner, lembrando que gargalos em logística, como acessos a estradas, estão entre problemas que geram mais custos e limitam envio de produtos.

"Repassar estes custos mais elevados é outro impasse, pois retira poder de compra das pessoas", pondera o dirigente. Marcos Carbone, vice-presidente da entidade, observou que muitas operações de comércio e serviços ainda registram queda no fluxo de clientes e na receita, após três meses do evento climático.

"Há uma recomposição (vendas), mas a redução é de mais de 20% agora. Em áreas turísticas, como a Serra, o impacto é maior devido ao fechamento do Aeroporto de Porto Alegre", acrescenta Carbone. O terminal na Capital voltará a ter voos somente em outubro.

O diretor-presidente do JC, Giovanni Tumelero, destacou a importância da iniciativa para mostrar as condições pós-cheias. "O jornal acompanha a evolução pós-cheias e também tem estado perto das regiões por meio do nosso Mapa Econômico. São pautas essenciais na nossa cobertura diária", citou Tumelero, lembrando que o segundo evento do Mapa será no dia 15, em bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Serão quatro painéis com convidados entre a manhã e tarde. O governador Eduardo Leite fala, às 14h, no palco do fórum, no Leopoldina Juvenil, no bairro Moinhos de Vento, na Capital, sobre apoio governamental, financiamento e reconstrução de infraestruturas.

Pela manhã, o tema Políticas Públicas de Apoio à Reconstrução do RS, às 9h30min, terá os deputados federais Any Ortiz e federal Marcel van Hattem, o deputado estadual Guilherme Pasin e o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda. Logo depois, os deputados estaduais Rodrigo Lorenzoni e Felipe Camozzato tratam do tema Carga Tributária e Competitividade no Comércio, às 10h45min.

O desfecho do dia será com os deputados estaduais Elton Weber, Delegada Nadine e Patrícia Alba, às 15h15min, com o painel Impulsionando as Micro e Pequenas Empresas, sobre acesso a crédito, capacitação, inovação e políticas de incentivo. As inscrições são gratuitas pelo federacaovarejista.com.br/forum-comercio.