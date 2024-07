Calçadista gaúcha dá mais passos para expansão nacional

Uma das calçadistas gaúchas que entrou no mundo do varejo próprio avança na expansão tanto no Rio Grande do Sul como em outros mercados. Além disso, prepara a estreia da franquia, plano em marcha desde março. "Estamos em busca de franqueados", avisa Márcio Antunes, gerente de Expansão do Varejo da marca. A Pegada, que atua com segmentos masculino, feminino e infantil e é uma das maiores fabricantes de modelos em couro da América Latina, abriu em julho no Bourbon Ipiranga, na Capital, e entrou em um outlet em São Paulo.

Com as lojas, o número chega a seis no mercado gaúcho e três em São Paulo. As novas unidades envolveram investimento de R$ 2,2 milhões. Os dois movimentos, um deles o do Bourbon, é parte do plano de expansão de pontos exclusivos. "Nosso objetivo é complementar o acesso aos produtos em pontos estratégicos que não são atendidos pelo varejo multimarca", explica Antunes. O projeto solo começa em 2018 e evolui para ser uma frente de contato ainda maior dos consumidores com as coleções, que também estão em 13 mil pontos multimarcas.

A Pegada é de Dois Irmãos e produz mais de 7 milhões de pares por ano, sendo 10% para exportação a 60 países. "Estamos focando agora também na ampliação da nossa atuação em São Paulo, onde já temos duas lojas e inauguramos na última semana um outlet premium".

A primeira loja exclusiva da Pegada foi aberta em 2018, em Dois Irmãos, quando surge também o e-commerce. Em 2020, estreia a segunda unidade, no Shopping Ibirapuera, entrando em São Paulo. A Pegada está nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, BarraShoppingSul e Bourbon Ipiranga, na Capital, e Canoas (Parkshopping Canoas), e nos shoppings Ibirapuera e Anália Franco, na capital paulista, e ⁠Outlet Premium Navegantes, em São Bernardo.