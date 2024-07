Cade aprova compra da operação da Starbucks no Brasil pela Zamp

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Zamp - master franqueada do Burger King e da Popeyes no Brasil - das operações das lojas Starbucks detidas pelo Grupo SouthRock. O despacho foi publicado na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Estadão/Broadcast, a operação é avaliada em R$ 120 milhões, valor sujeito a ajustes. O grupo SouthRock está em recuperação judicial desde o fim do ano passado. Em 31 de outubro, quando ajuizou o pedido de recuperação, a empresa informou que tinha uma dívida da ordem de R$ 1,8 bilhão, sendo que 80% desse valor tinha lastro em recebíveis.



