Consultas sobre crédito no varejo crescem quase 20% no RS em junho

As consultas sobre condição de crédito dos consumidores começam a dar um alento ao setor no Rio Grande do Sul, após fechamentos e ressaca das cheias. Dados da CDL Porto Alegre, com base no banco de dados SCPC, da Equifax|BoaVista, a busca de informações teve alta de 18,7% em boa parte de junho frente ao mesmo período de 2023. O acompanhamento reflete os acessos entre 1º e 27 de junho.

LEIA MAIS: Mais de um terço de negócios afetados pela cheia não reabriu

"O incremento chama a atenção diante do cenário de crise econômica no Rio Grande do Sul, decorrente das enchentes ocorridas nos meses de abril e maio", assinala a entidade, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.



A Assessoria Econômica da CDL-POA aponta três motivos para o comportamento na ponta, quando o cliente define produto e opta por comprar a prazo.



O primeiro aspecto é "incerteza" que está no visor do consumidor e outros atores econômicos, como o lojista. A enchente histórica é comparada a efeitos de outros abalos mais fortes na economia que "dificultam a previsibilidade a respeito do futuro".

"É absolutamente natural que a concessão de empréstimos e financiamentos para pessoas físicas seja mais cautelosa", conclui a assessoria na nota.

segundo fator, que tem aparecido em muitas pesquisas, é a reposição de mobiliário e outros artigos perdidos nas inundações. Segmentos como móveis, eletrodomésticos, materiais de construção e veículos (cobertura de seguro permite troca de carro) são os mais diretamente beneficiados. de mobiliário e outros artigos perdidos nas inundações. Segmentos como móveis, eletrodomésticos, materiais de construção e veículos (cobertura de seguro permite troca de carro) são os mais diretamente beneficiados. Lojas de eletros registram maior demanda , também puxada pelo frio mais intenso.

"Todos esses setores dependem da dinâmica do crédito", relaciona a entidade.



Para buscar crédito, também é preciso previsibilidade e caixa do cliente. Este é o terceiro item da lista de influências no cenário de análise de liberação de compra financiada.

O que vem alimentando esta condição são os "novos" recursos, ligados a programas de socorro a atingidos. Na lista, estão desde saques do FGTS, auxílio reconstrução (com fontes dos governos federal e estadual) e parcelas adicionais de seguro-desemprego.

A busca da parcelas está associada muito ao ritmo de demissões. Em maio, o saldo foi negativo, com 22.180 dispensas com carteira assinada a mais que admissões. Em maio de 2023, o saldo havia sido de 2.270 postos formais.

"O capital atua para contrabalançar, ainda que parcialmente, a queda da demanda", arremata a Assessoria Econômica da CDL-POA, na análise conjuntural sobre busca de crédito.