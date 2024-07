Frio aquece vendas de eletros ligados ao inverno em Porto Alegre

Frio e calor parecem divergentes, mas na hora de consumir têm tudo a ver. No inverno que vem com queda de temperatura que há muito não se via no Rio Grande do Sul, o comércio registra mais demanda por eletrodomésticos associados à estação e com detalhes curiosos. Clientes estão buscando mais máquina de secar roupa, aponta pesquisa do SindilojasPOA.