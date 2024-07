Microcervejarias e loja se unem e lançam rótulo da Retomada

A tiragem é restrita. Quem gostar vai ter de esperar a próxima edição. Mas a causa é ilimitada: marcar o recomeço de três negócios que sofreram com a enchente histórica de maio no Rio Grande do Sul. Ao provar a cerveja Retomada, o consumidor vai mergulhar em três histórias de empreendimentos de Porto Alegre: duas microcervejarias e uma loja focada em cervejas de marcas gaúchas.

Uma das microcervejarias, a 4 Árvores, foi inundada e prepara a volta da produção na Zona Norte da Capital. Na Garagebrew, também na Zona Norte, a água chegou a invadir a instalação, mas o evento climático interrompeu o abastecimento de energia por quase um mês. Resultado: fabricação suspensa. Já o bar Regional, no bairro Menino Deus, teve água, fechou por mais de um mês e reabriu na rua Múcio Teixeira.

Neste sábado (13), Dia Mundial do Rock, lembra o proprietário da Garagebrew, Cristiano Trois, é o lançamento da Retomada, a cerveja histórica, e que, avisa Trois:

"É uma session Ipa totalmente diferente. Uma nova receita bolada pelas duas microcervejarias. Ficou bem boa".

O rótulo estampa a iniciativa que juntou as duas casas de elaboração artesanal e o ponto tradicional de venda de marcas regionais do segmento. Aliás, Porto Alegre tem a maior população de microcervejarias do Brasil, unidade que proliferaram em uma onda de expansão e incentivos a este tipo de negócio ligado.

Novato no mundo cervejeiro, Trois ofereceu seu equipamento para a 4 Árvores seguir produzindo. A Garagebrew produz 4 mil litros por mês. A cervejaria inundada está recebendo novos equipamentos para voltar a fazer a elaboração própria.

"Ofereci espaço e rachamos o custo", explica Trois. No rótulo, estão as logomarcas com fusca, da Garagebrew, e o bonsai, da Quatro Árvores.

"A ideia é a retomada de todo mundo", valoriza o dono da Garagebrew.

A cerveja collab atende ao consumidor que não é muito especialista nas bebidas e também não é leigo. "Tem muito aroma e menos paladar", sugere Trois.

O lote de mil litros da Retomada foi dividido entre os participantes. Para conseguir comprar ou experimentar, a dica é buscar os perfis de Instagram do trio. A Garagebrew vai vender na sede e embalagem de pet a R$ 24,00.

Trois conta que a Garagebrew começou em 2014, "como cervejeiros caseiros (home brewers) numa garagem". Na pandemia, eles começaram a fazer cerveja de forma cigana, alugando fábricas para a produção. Em 2022, deram início à montagem da própria base de elaboração.

A microcervejaria tem espaço para visitação, degustação e eventos na avenida Emílio Lucio Esteves, 110, que abre de quinta a sábado, das 17h as 22h.

"A principal ideia é divulgar a marca de forma simples e popularizar a cerveja artesanal com preço justo e produto de primeira linha. Oferecemos degustação e papos diretamente com os cervejeiros e proprietários", conta Trois. Três pessoas estão na operação da fábrica, além de dois sócios.

Sobre o futuro da Retomada, ainda não há definição de novas tiragens. Mas se depender da Garagebrew, o rótulo histórico tem futuro promissor.