Aramis e Arezzo no Praia de Belas

O Praia de Belas Shopping, na Capital, já conta com nova marca de moda masculina, a Aramis , que abriu no segundo piso. Ao lado, em breve, volta à cena a Arezzo, que fechou em 2023. A Aramis só tinha unidade no Iguatemi. O gerente de expansão da rede, Felipe Cesena, diz que a nova operação "faz parte de robusto planejamento estratégico de expansão da marca".

Hoje são 120 unidades no País. A unidade no Praia tem 70 metros quadrados e 10 funcionários e veio com novo layout de ponto. "Acreditamos muito em Porto Alegre. Os números expressivos no faturamento", diz Cesena.