Food hall em shopping do Zaffari ganha restaurante de culinária do Oriente Médio

Tem restaurante novo em um do food hall em operação em Porto Alegre e situado em um dos shopping centers do Grupo Zaffari. O Levante, com culinária que passeia pela mesa do Oriente Médio, já está servindo suas comidinhas no Food Hall Dado Bier, no Bourbon Country, na Zona Norte da Capital.

Com isso, o complexo de gastronomia e convivência, com áreas para quem quer trabalhar no local e aberto em 2020, chega a 100% de ocupação dos espaços, informa o Food Hall. Os donos do Levante também comandam o Tangamandápio, de comida mexicana e que também está no portfólio do complexo. Vinícius Aguinsky, Felipe Codorniz e Felipe Jacques dirigem os dois empreendimentos.

O Levante é inspirado na culinária "das terras costeiras do Mediterrâneo Oriental, incluindo Turquia, Síria, Líbano, Jordânia e Israel", detalham os empreendedores, em nota. A ideia é proporcionar "uma autêntica experiência culinária do Oriente Médio". "A escolha do nome reflete a profunda conexão com a história e a tradição culinária dessa região, que também faz parte do Crescente Fértil, estendendo-se da Grécia ao Egito.

No cardápio, tem humus (pasta de grão de bico e tahine), shawarmas, kebabs, esfihas e sanduíches tradicionais feitos com pão laffa recheado com carne assada, verduras e molhos típicos da região.

A curadora gastronômica do Food Hall Dado Bier, Manoela Bertasso, destaca, em nota, que o Levante tem pratos "compartilháveis" que combinam com happy hour. “É uma culinária que promove o ritual da partilha, de forma descontraída", valoriza a curadora.

Além do Levante, estão no food hall Koa Coffee (cafeteria), Basic (hamburgueria), Mood (pizzaria), Le Moustache (grelhados e assados), Ohana (sushi e pokes), Tangamandápio (comida mexicana) e Bar do Food Hall (cervejas, drinks e vinhos).

O food hall fica no segundo andar do Bourbon Shopping Country, na avenida Túlio de Rose, 80, na Zona Norte da Capital. O complexo de gastronomia abre de terça a quinta, das 9h às 22h30min, sexta, das 9h às 23h, sábado, das 10h às 23h e domingo, das 11h às 16h.